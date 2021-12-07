Levante'nin yeni patronu Lisci'nin hikayesi: Geçimimi restoranlara yiyecek satarak sağladım

Levante'nin yeni geçici teknik direktörü Alessio Lisci, İspanya'daki ilk iki yılında restoranlara İtalyan yiyecekleri satarak geçimini sağladığını söylüyor.

Bu sezon La Liga'ya oldukça kötü başlayan Levante şu ana kadar ligde oynadığı 16 karşılaşmadan galip gelemedi ve alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Javier Pereira'nın görevine son verildi.

Pereira'nın Kasım ayının sonunda takımdan ayrılmasıyla yerini geçici olarak Alessio Lisci devraldı.

Alessio Lisci ne söyledi?

La Liga'da galibiyeti bulunmayan Levante, Kral Kupası'nda Huracan Melilla'ya konuk oldu ve adeta atlatamadığı mağlubiyet serisinin acısını çıkardı. Alessio Lisci yönetimindeki ekip sahadan 8-0'lık galibiyetle ayrıldı ve bu sezon ilk zaferlerini aldılar.

Karşılaşmayla ilgili olarak Gazzetta dello Sport'a konuşan geçici teknik direktör Alessio Lisci, bu zaferin buruk bir sevinç olduğunu söylerken kariyer hikayesini de anlattı:

"İçimde karışık hisler var, buruk bir mutluluk. İlk maçta galibiyet alamamak sevinci sınırlı kılıyor."

"Bence takımda gelişmeler oldu ancak sadece dört antrenman yapabildik ve 24 maçta galibiyet alamamış oyuncuların ruh halini hayal edebilirsiniz. Zor bir durum olduğunu biliyordum."

Alessio Lisci Roma'da başlayan hikâyesini ise şu sözlerle anlatıyor: "Ben bir Romalı'yım. Orada eğitimimi aldıktan sonra Lazio'da çalışmaya başladım."

"Stajımı yaptıktan sonra 20 La Liga kulübüne bana yer olup olmadığını öğrenmek için yazdım."

"2011'de Levante'de Miguel Angel Villafaina'nın yardımcısı olarak çalışmaya başladım ve o da 2016 yılında kovuldu. Bu nedenle Roma'ya geri döndüm. Ancak birkaç ay sonra Juvenil B'yi çalıştırmam için Levante'den aradılar ve hala buradayım."

"İspanya'da ilk iki yılım oldukça zorlu geçti. Valencia'daki İtalyan restoranlarına yiyecek satarak geçimimi sağladım."

Levante'yi ne bekliyor?

İspanyol ekibi, 11 Aralık'ta Espanyol deplasmanına giderken 20 Aralık'ta Valencia'yı konuk edecekler.

İtalyan teknik direktör Alessio Lisci ise teknik direktörlük koltuğuna biri atanana kadar takımın kötü gidişatını düzeltmek için çalışacak.

36 yaşındaki antrenör takımı devralmadan önce Levante'nin yedek ekibi Atletico Levante'yi çalıştırıyordu.