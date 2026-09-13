Barcelona, Levante karşısında zorlu bir galibiyet elde ederek İspanya Ligi'nde yeniden tek başına liderliğe yükseldi. Katalan ekibin beklediğinden çok daha zorlu geçen maçta, ev sahibi ekip üç gol geriye düşmesine rağmen geri dönüşe yaklaşmayı başardı; ancak Karim Adeyemi son dakikalarda attığı golle karşılaşmayı Barcelona lehine noktaladı.

Ciudad de Valencia Stadı'nın zemininin durumu, Barcelonalı bir dizi oyuncunun tepkisine yol açtı. Hansi Flick, Pau Cubarsi ve Eric Garcia çimin kuruluğundan şikayet ederek, bu durumun topu paylaşma ve alışılmış şekilde oynama sürecini daha da zorlaştırdığını dile getirdiler.

Bu şikayetler, maçın ardından "Movistar +" kanalında bariz bir alaycılıkla yanıt veren Levante teknik direktörü Luis Castro'ya kadar ulaştı. Castro, ekibinin sahanın zemin kalitesini korumak için elinden geleni yaptığını vurguladı.

Castro şunları söyledi: "Biz çimi suluyoruz, ancak tribündeki biri güneşten rahatsız oluyorsa, güneşi örtemeyiz. Çimi biçtik ve sahayı suladık, çünkü kötü bir zeminde kazanmaktan hoşlanmayız."

Portekizli teknik direktör şunları ekledi: "Sezon başında zeminini değiştiren bir takım için saha oldukça iyiydi. Çimin çok daha kötü olduğu başka sahalarda oynadık."

Castro, Levante'nin maç öncesinde sahanın zemin durumunu korumak için ek önlemler aldığını da açıkladı ve şöyle konuştu: "Buraya dün antrenman için geldik ve daha öncesinde gelmedik, çünkü çimin iyi olmasını istedik. İyi bir sahada kazanmak istiyoruz."

Güneşin sıcaklığının etkisiyle ilgili alaycılığını sürdürerek şunu ekledi: "Levante'nin başaramadığı tek bir şey var ve bir dahaki sefere onu deneyeceğiz: güneşi örtmek. Valencia'da öğleden sonra saat dörtte oynuyorsunuz ve bu imkansız. Oyuncular ısınmaya çıktıklarında bunu söylediler."

Bu galibiyetle Katalan ekip, İspanya Ligi'nde tam puanını korudu ve bu sezon elde edilebilecek tüm puanları toplayan tek takım olmayı sürdürürken, puan tablosunun zirvesindeki yerini de korudu.