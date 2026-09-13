Levante teknik direktörü Barcelona'nın attığı 4 golün ardından alaycı konuştu: "Güneşi engelleyemeyiz"

Levante'nin teknik direktörü Portekizli Luis Castro, Barcelona karşısında alınan mağlubiyete rağmen oyuncularının performansından gurur duyduğunu belirterek, İspanya Ligi'nin lideri karşısında çok sayıda pozisyon üreten takımının güçlü bir maç ortaya koyduğunu ve farklı bir sonuçla ayrılabileceğini vurguladı.

Castro, maç içinde yaptığı taktiksel değişikliğin etkili olduğunu vurgulayarak, Levante'nin bu sezon Barcelona karşısına çıkan tüm rakiplerine kıyasla en fazla pozisyonu üreten takım olduğunu ifade etti. Ayrıca maçın öğleden sonra dörtü çeyrek geçe oynanması nedeniyle havanın sıcaklığının ve Ciutat de València sahasının zemininin kuruluğunun etkisine de değindi.

Castro, saha zemininin durumuna ilişkin şunları söyledi: "Sahayı suladık, ancak tribünlerde aşırı sıcaktan muzdarip olanlar varsa, güneşi engelleyemeyiz." Kulübün maç öncesi çimi kestiğini ve sahayı suladığını, çünkü kötü bir zeminde galibiyet almak istemediklerini açıkladı.

Şöyle devam etti: "Saha zemini, sezon başında çimini değiştiren ve çimi çok daha kötü olan başka sahalarda oynayan bir takım için oldukça iyi durumda. Buraya dün geldik çünkü saha zemininin iyi durumda olmasını istedik."

Alaycı bir şekilde ekledi: "Levante'nin hâlâ yapamadığı tek bir şey var, gerçi bir dahaki sefere deneyeceğiz: güneşi engellemek. Valencia'da öğleden sonra dörtte oynuyorsunuz ve bu imkânsız. Oyuncular çıktıklarında güneşin çok kavurucu olduğunu ve çimin iki dakikada kuruduğunu söyledi. Ne yapacağız?"

Üçüncü golü yedikten sonraki tepkisine ilişkin Levante'nin teknik direktörü şunları açıkladı: "Oyuncularla nasıl pozisyon ürettiğimiz hakkında konuşuyorduk. Bir gol daha atsaydık, onların şüphelerini artırırdık ve olan da bu oldu."

Hücumdaki değişikliklerin Barcelona üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla yapıldığını belirterek şunları söyledi: "Hücum hattında bazı değişiklikler yaptık çünkü onların sorun çıkarabilecek oyuncular olduğunu biliyorduk. Iván'ın 3 mükemmel fırsatı oldu ve bunlardan birini değerlendirdi. Yedek oyuncularla biraz daha fazla baskı yapacağımızı biliyorduk çünkü daha diriydiler ve değişiklikler daha iyi bir sonuç elde etmeye çalışmak için yapıldı."

Castro, mağlubiyeti soyunma odası için ağır bir darbe olarak görmeyi reddederek, takımının Barcelona maçı öncesinde olumlu bir seri yaşadığını vurguladı: "Mağlubiyet mağlubiyettir, ama daha fazlasını hedeflediğimiz için acı çekiyoruz. Kazanmak için oynamak istedik çünkü Barcelona çok büyük bir takım."

Şöyle ekledi: "Üst üste 8 maçı mağlubiyet almadan oynamıştık ve bunların 7'sini kazandık. Kazanmak istediğimiz için acı verici, ama elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı da biliyoruz. Oyunculara hep şunu söylüyorum: Elinizden gelen her şeyi yaptıysanız, sizden daha fazlasını isteyemem."

Portekizli teknik direktör, Levante taraftarını ve Ciutat sahasının atmosferini övdü: "Ciutat sahasına alışığım. Bir kez daha performans muhteşemdi ve bu artık benim için sürpriz değil. Yedi maçı mağlubiyet almadan oynadık ve onlar her zaman aklımızdalar."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Takımın elinden gelen her şeyi yaptığını ve sonuna kadar formayı savunduğunu kabul ettiler ve bir kez daha performans harikaydı."

Takımının ürettiği fırsatlara rağmen Barcelona'nın skorda üstünlük sağlamasıyla ilgili Castro şunları söyledi: "Gol atmazsanız, farklı mağlup olursunuz. Maçı onlardan daha fazla şutla ve net gol pozisyonlarıyla bitirdik. Galibiyeti hak eden bir performanstı, ancak ince ayrıntılar var; bazı şutlar kaleye giriyor, bazıları girmiyor. Onlar son derece etkiliydi."