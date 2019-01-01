Levante file bekçisi kalede değil, sandık başında görev yapacak

Levante kalecisi Aitor Fernandez, İspanya'daki genel seçimlerde görevli olduğu için takımının Bilbao ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

'nın13.haftasında Athletic Bilbao'ya konuk olacak olan 'de ilginç bir kaleci krizi yaşanıyor.

Takımı Levante'nin bu sezon oynadığı tüm La Liga maçlarında ilk 11'de görev yapan kaleci Aitor Fernandez, 10 Kasım Pazar günü yapılacak olan erken genel seçimlerde sandık başkan vekili olarak görev yapacak. 28 yaşındaki file bekçisi bu sebeple takımının ile oynayacağı karşılaşmada görev yapamayacak.Takımın bir diğer tecrübeli kalecisi Oier Olazabal'ın ise sakatlığı bulunuyor.

Aitor Fernandez'in sandık başkan vekili olarak görev yapacağı memleketi Mondragon, karşılaşmanın oynanacağı Bilbao'ya bir saatlik mesafede bulunuyor.

Levante Teknik Direktörü Paco Lopez'in, iki tecrübeli kalecisinin yokluğunda A Takım'da daha önce forma giymemiş olan Dani Cardenas'a forma şansı vermesi bekleniyor.

La Liga'da oynadığı son maçta 'yı 3-1 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Levante, 12. hafta sonunda topladığı 17 puanla 11.basamakta yer alıyor.