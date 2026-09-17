Levante-Bilbao maçı neden iptal edildi de yağmur uyarısına rağmen Barcelona ile Racing karşılaşması oynandı?

Levante ile Athletic Bilbao arasında dün, çarşamba günü İspanya Ligi'nde oynanacak maçın kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmesi ve aynı konuda resmi uyarılar yayımlanmasına rağmen Barcelona ile Racing Santander maçının oynanması, La Liga takipçileri arasında büyük tartışmalara yol açtı.

"Marca" gazetesine göre, kulüplerin hava koşulları nedeniyle maçların askıya alınmasına karar verme yetkisi bulunmuyor; bu durumda hava uyarılarından bağımsız olarak dış mekan etkinliklerine yasak getirme emrini veren yetkili merciler, Valencia ve Katalonya bölgelerinin hükümetleridir.

Dolayısıyla, Valencia'da gün boyunca turuncu alarm (turuncu uyarı) durumunun bulunması, tek başına maçın askıya alınması gerektiği anlamına gelmiyordu; zira Valencia hükümeti dış mekan etkinliklerine yönelik açık bir yasak yayımlamadı.

Sahaya ulaştığı anda, yetkililerden önceden izin almaksızın kararı hakem verir; çünkü koşullara ve gözlemlediklerine dayanarak maçı durdurma yetkisine sahiptir.

Bu durumda, Endülüslü hakem Alejandro Quintero, ısınma sırasında şiddetli yağmurun yağması üzerine Levante ile Athletic Bilbao maçını askıya almaya karar verdi; soyunma odalarına giden tünelin su altında kalması nedeniyle karşılaşmanın başlamasına imkan kalmadı.

Maçtan iki buçuk saat önce güneşin parlak ve bulutların az olmasına rağmen, maçın oynanmasını tehdit eden yürürlükte bir turuncu uyarı bulunuyordu.

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Barcelona ve Racing maçı

Ancak Katalonya hükümeti herhangi bir yasak kararı yayımlamadı. Isınmadan önceki dakikalarda yağmur, şiddetli yağmaya başlamadan önce orta düzeydeydi.

Katalonya hükümeti Sivil Savunma müdür yardımcısı Juan Ramón Cabello, maçın ardından El Larguero programında durumu şöyle açıkladı: "Uyarıyı, Barcelona ile Racing maçının başlamak üzere olduğu, akşam saat 21.30 sularında (İspanya saatiyle) gönderdik. Şiddetli yağmur ihtimali konusunda uyarı gönderdiğimiz doğru, ancak bunlar yerel yağmurlardı; şehrin bir bölümüne yağıp diğerine yağmayabilirdi. Bu yüzden, ulaşımda azami dikkat gösterilmesi halinde maçın oynanabileceğini değerlendirdik."

Cabello, "Cadena SER" radyosunda şunları ekledi: "Maçı askıya almayı gerekli görmedik. Aslında mesajı iletirken son derece titiz davrandık; bunun bir kısıtlama olmadığını, insanlara yönelik güvenlik tavsiyeleri olduğunu vurguladık. Bu olayların çok yerel olduğunu ve bazı bölgeleri etkileyip diğerlerini etkilemeyebileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Meteoroloji dairesiyle koordineli biçimde yağışın gelişimini sürekli izledik ve söz konusu bölgede dış mekan etkinliklerine yasak getirme zorunluluğu olmaksızın bu tavsiyeyi sunduk."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Meteoroloji dairesinin tahminlerine, gözlemlere ya da herhangi bir olaya dayanarak askıya alma gerekli olsaydı, bunu yapardık."

Cabello'nun sözünü ettiği uyarı, Valencia'da yayımlanan turuncu uyarı değil, kırmızı uyarıydı. Buna rağmen, yetkililer durdurulmasını gerekli görmediği ve fırtına Valencia'daki gibi gelişmediği için maç oynandı; bu da maçın devam etmesine imkan verdi.

Ayrıca hakem Munuera Montero, sonuçta koşulların maçı durdurmayı gerektirmediğine karar verdi.

Her iki durumda da, ister Valencia'da ister Barcelona'da olsun, kulüplerin ve İspanya Ligi'nin görüşüne bağlı kaldığı yetkililer, dış mekan sporlarına yasak getiren bir karar yayımlamadı.

Levante ile Athletic Bilbao maçının askıya alınmasına ve Barcelona ile Racing maçının oynanmasına yol açan asıl etken, fırtınanın seyri ve hakemin kararıydı.