Levante, 13 Eylül 2026 Pazar günü Valencia'daki Estadio Ciudad de Valencia'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın Şubat 2026'daki önceki üst düzey lig karşılaşması, Barcelona'nın Spotify Camp Nou'da sahasında aldığı rahat 3-0'lık galibiyetle sona erdi. Her iki taraf da sezonun bu erken dönem lig maçına hazırlanırken, Barcelona güçlü ivmesini sürdürmeyi hedefliyor, Levante ise iç saha avantajını değerlendirmeye çalışıyor.

GOAL, Levante - Barcelona maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Levante - Barcelona LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Levante, LaLiga mücadelesinde Barcelona'yı Estadio Ciudad de Valencia'da ağırlayacak; karşılaşmanın başlangıç saati ise bu maç haftası için planlandı.

La Liga - Hafta 5 13 Eyl 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

Levante - Barcelona LaLiga biletleri nasıl alınır?

13 Eylül 2026'da Estadio Ciutat de València'da oynanacak Levante - Barcelona LaLiga maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu temel satış kanallarını takip edebilirsiniz:

Resmi Levante UD Bilet Portalı: Doğrudan kulübün resmi internet sitesi üzerinden veya Estadio Ciutat de València gişesinden ( Taquillas ) satın alın. Bu, biletleri liste fiyatı üzerinden güvenle almanın en emniyetli yoludur.

Resmi FC Barcelona Deplasman Portalı: FC Barcelona socios'u (üyeleri) ve resmi taraftar kulüpleri ( penyes ), ayrılmış deplasman tribünü biletleri için doğrudan FC Barcelona'nın bilet bölümünden talepte bulunabilir.

İkincil Bilet Platformları: Bilet yeniden satıcıları veya birincil ikincil pazar yerleri.

Levante - Barcelona LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio Ciutat de València'daki Levante - Barcelona karşılaşmasının bilet fiyatları, resmi liste fiyatlı bilet mi yoksa ikincil pazar yeri bileti mi aldığınıza bağlı olarak değişiyor.

Resmi Liste Fiyatlı Biletler (Levante UD): Doğrudan kulüpten alınan resmi standart biletler genellikle kale arkası veya köşe bölümleri (Gol Corner) için yaklaşık £75–£80 'den (€90) başlıyor ve premium merkezi ana tribün koltuklarında (Tribuna Central) £195–£200 'e (€230) kadar çıkıyor.

Resmi Deplasman Tribünü Biletleri (FC Barcelona Kontenjanı): FC Barcelona'nın resmi taraftar portalı üzerinden dağıtılan deplasman sektörü biletleri genellikle yaklaşık £25–£30 (€30) seviyesinde standart bir LaLiga deplasman fiyatı taşıyor.

İkincil Yeniden Satış Pazar Yerleri: İkincil pazarda (örneğin StubHub) fiyatların başlangıç aralığı temel kategori koltuklar için yaklaşık £100–£165 (€120–€195) seviyesinde. Yüksek talep gören veya VIP koltuklar ise koltuk konumu ve yeniden satıcı ücretlerine bağlı olarak £300–£350+ seviyesinin üzerine çıkabiliyor.

Levante - Barcelona LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Levante - Barcelona form durumu

Levante, son beş maçında sonuç almakta zorlandı ve bu süreçte bir galibiyet, hiç beraberlik ve üç mağlubiyet aldı; tek resmi maçında ise LaLiga'nın açılış haftasında Espanyol'a 3-0 yenildi. Takımın tek galibiyeti sezon öncesinde Al Qadsiah'a karşı geldi. Bu beş maçta Levante üç gol atıp yedi gol yedi; bu da takımın sahanın her iki ucunda da zorlandığını ortaya koyuyor.

Barcelona ise güçlü bir form grafiğiyle geliyor ve son beş maçının dördünü tüm kulvarlarda kazandı. Takımın son karşılaşması, LaLiga açılış maçında Elche karşısında alınan 5-0'lık galibiyetti; ayrıca sezon öncesi hazırlıkta Basel'i de 5-2 mağlup etti. Bu süreçteki tek pürüz, sezon öncesinde Udinese'ye karşı alınan 1-0'lık yenilgiydi. Barcelona bu beş maçta dokuz gol atıp iki gol yedi; bu da Flick'in ekibinin bu maça girerken ortaya koyduğu hücum üretkenliğini vurguluyor.

Levante - Barcelona: Son karşılaşmaların kaydı

Bu kulüpler arasındaki en son karşılaşma Şubat 2026'da oynandı ve Barcelona, LaLiga'da sahasında 3-0 kazandı. Ondan önce Levante, Ağustos 2025'te Barcelona'yı konuk etmiş, deplasman ekibi Estadio Ciudad de Valencia'da 3-2 kazanmıştı. Bu veri setindeki son beş ikili eşleşmeye bakıldığında Barcelona dört galibiyet ve bir beraberlik aldı; Levante ise bu karşılaşmaların hiçbirinde galibiyet elde edemedi.

Levante - Barcelona puan durumu

LaLiga'da Levante şu anda 20. sırada yer alırken, Barcelona açılış haftasının ardından dördüncü sırada bulunuyor.