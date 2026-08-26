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Levante - Barcelona maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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La Liga

Levante, La Liga'da Barcelona ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Levante, 13 Eylül 2026 Pazar günü Valencia'daki Estadio Ciudad de Valencia'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın Şubat 2026'daki önceki üst düzey lig karşılaşması, Barcelona'nın Spotify Camp Nou'da sahasında aldığı rahat 3-0'lık galibiyetle sona erdi. Her iki taraf da sezonun bu erken dönem lig maçına hazırlanırken, Barcelona güçlü ivmesini sürdürmeyi hedefliyor, Levante ise iç saha avantajını değerlendirmeye çalışıyor.

GOAL, Levante - Barcelona maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Levante - Barcelona LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Levante, LaLiga mücadelesinde Barcelona'yı Estadio Ciudad de Valencia'da ağırlayacak; karşılaşmanın başlangıç saati ise bu maç haftası için planlandı.

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La Liga - Hafta 5
Estadio Ciudad de Valencia

Levante - Barcelona LaLiga biletleri nasıl alınır?

13 Eylül 2026'da Estadio Ciutat de València'da oynanacak Levante - Barcelona LaLiga maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu temel satış kanallarını takip edebilirsiniz:

  • Resmi Levante UD Bilet Portalı: Doğrudan kulübün resmi internet sitesi üzerinden veya Estadio Ciutat de València gişesinden (Taquillas) satın alın. Bu, biletleri liste fiyatı üzerinden güvenle almanın en emniyetli yoludur.
  • Resmi FC Barcelona Deplasman Portalı: FC Barcelona socios'u (üyeleri) ve resmi taraftar kulüpleri (penyes), ayrılmış deplasman tribünü biletleri için doğrudan FC Barcelona'nın bilet bölümünden talepte bulunabilir.
  • İkincil Bilet Platformları: Bilet yeniden satıcıları veya birincil ikincil pazar yerleri.

Levante - Barcelona LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio Ciutat de València'daki Levante - Barcelona karşılaşmasının bilet fiyatları, resmi liste fiyatlı bilet mi yoksa ikincil pazar yeri bileti mi aldığınıza bağlı olarak değişiyor.

  • Resmi Liste Fiyatlı Biletler (Levante UD): Doğrudan kulüpten alınan resmi standart biletler genellikle kale arkası veya köşe bölümleri (Gol Corner) için yaklaşık £75–£80'den (€90) başlıyor ve premium merkezi ana tribün koltuklarında (Tribuna Central) £195–£200'e (€230) kadar çıkıyor.
  • Resmi Deplasman Tribünü Biletleri (FC Barcelona Kontenjanı): FC Barcelona'nın resmi taraftar portalı üzerinden dağıtılan deplasman sektörü biletleri genellikle yaklaşık £25–£30 (€30) seviyesinde standart bir LaLiga deplasman fiyatı taşıyor.
  • İkincil Yeniden Satış Pazar Yerleri: İkincil pazarda (örneğin StubHub) fiyatların başlangıç aralığı temel kategori koltuklar için yaklaşık £100–£165 (€120–€195) seviyesinde. Yüksek talep gören veya VIP koltuklar ise koltuk konumu ve yeniden satıcı ücretlerine bağlı olarak £300–£350+ seviyesinin üzerine çıkabiliyor.

Levante - Barcelona LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Levante - Barcelona form durumu

Levante, son beş maçında sonuç almakta zorlandı ve bu süreçte bir galibiyet, hiç beraberlik ve üç mağlubiyet aldı; tek resmi maçında ise LaLiga'nın açılış haftasında Espanyol'a 3-0 yenildi. Takımın tek galibiyeti sezon öncesinde Al Qadsiah'a karşı geldi. Bu beş maçta Levante üç gol atıp yedi gol yedi; bu da takımın sahanın her iki ucunda da zorlandığını ortaya koyuyor.

Barcelona ise güçlü bir form grafiğiyle geliyor ve son beş maçının dördünü tüm kulvarlarda kazandı. Takımın son karşılaşması, LaLiga açılış maçında Elche karşısında alınan 5-0'lık galibiyetti; ayrıca sezon öncesi hazırlıkta Basel'i de 5-2 mağlup etti. Bu süreçteki tek pürüz, sezon öncesinde Udinese'ye karşı alınan 1-0'lık yenilgiydi. Barcelona bu beş maçta dokuz gol atıp iki gol yedi; bu da Flick'in ekibinin bu maça girerken ortaya koyduğu hücum üretkenliğini vurguluyor.

LEV

LEV - Form

ALQ
K1-0
ALB
K2-1
VIL
K1-0
ESP
K3-0
OSA
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5
BAR

BAR - Form

NFO
K0-1
UDI
K1-0
BAS
K2-5
AHL
K2-1
ELC
K0-5
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Levante - Barcelona: Son karşılaşmaların kaydı

Bu kulüpler arasındaki en son karşılaşma Şubat 2026'da oynandı ve Barcelona, LaLiga'da sahasında 3-0 kazandı. Ondan önce Levante, Ağustos 2025'te Barcelona'yı konuk etmiş, deplasman ekibi Estadio Ciudad de Valencia'da 3-2 kazanmıştı. Bu veri setindeki son beş ikili eşleşmeye bakıldığında Barcelona dört galibiyet ve bir beraberlik aldı; Levante ise bu karşılaşmaların hiçbirinde galibiyet elde edemedi.

Kafa Kafaya

LevanteÇizimBarcelona
0
1
4
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
MS
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
MS
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
MS
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
MS
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
3
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
MS
7Attığı Gol15
Maç 2.5 üstü golle bitti5/5
Her iki takım da gol attı3/5

Levante - Barcelona puan durumu

LaLiga'da Levante şu anda 20. sırada yer alırken, Barcelona açılış haftasının ardından dördüncü sırada bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
K
K
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
K
K
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
B
K
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
B
K
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
K
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
K
K
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
8
GetafeGetafeGET
210113-23
K
K
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
B
B
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
B
B
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
B
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
B
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
K
B
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
B
K
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
K
B
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
B
K
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
B
K
18
ElcheElcheELC
201116-51
K
B
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
K
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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