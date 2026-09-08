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La Liga
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Levante - Barcelona LaLiga ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Levante - Barcelona
La Liga
Levante
Barcelona

LaLiga'da Levante UD ile Barcelona arasındaki maçın kapsamlı ön izlemesi. Estadio Ciudad de Valencia'da pazar öğleden sonra oynanacak bu karşılaşma öncesinde 4. hafta sonuçlarını, son form durumunu ve öne çıkan hikâyeleri mercek altına alıyoruz.

Levante - Barcelona: Maç detayları

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La Liga - Hafta 5
Estadio Ciudad de Valencia

Levante UD ile FC Barcelona, 13 Eylül 2026'da TSİ 17.15'te başlayacak (10.15 EST / 15.15 BST / 16.15 SAST).

Lider, Valencia deplasmanında

FC Barcelona, 2026/27 LaLiga sezonunun 5. haftasında Estadio Ciudad de Valencia'da Levante UD ile karşılaşacak. Hafta içindeki Şampiyonlar Ligi maçının ardından ve ligde kusursuz bir performansla yola devam eden Hansi Flick'in ekibi, zirvedeki galibiyet serisini uzatmayı hedefliyor. Levante UD açısından ise zorlu geçen deplasman beraberliğinin ardından eve dönüş, Barcelona'nın üretken hücum hattını durdurmaya çalışacakları büyük bir sınav anlamına geliyor.

Malaga CF v Levante UD - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Granotes'in Málaga deplasmanındaki golsüz beraberliği

Levante UD, pazar günkü karşılaşmaya 4. haftada (6 Eylül) Estadio La Rosaleda'da Málaga CF ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıktan sonra çıkıyor. Málaga'nın 8. dakikada penaltı kaçırmasıyla erken baskıyla karşılaşmasına rağmen Levante savunması baskı altında ayakta kaldı. Luis Castro'nun ekibi, lig sezonuna karışık bir başlangıç yaptı ve dört maçta 5 puan topladı. Bu süreçte en dikkat çekici sonuç ise 3. haftada Real Betis karşısında iç sahada alınan 5-2'lik etkileyici galibiyet oldu.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Blaugrana'nın Mestalla'daki beş gollü gösterisi

FC Barcelona, 4. haftada (6 Eylül) Mestalla'da Valencia CF karşısında aldığı baskın 5-0'lık galibiyetin ardından Valencia'ya büyük bir özgüvenle geliyor. Lamine Yamal erken gelen golüyle maçın tonunu belirledi ve ikinci yarının son bölümünde iki golünü tamamladı. Fermín López, Raphinha ve Pedri de skora katkı verdi. Bu galibiyet, Barcelona'yı dört maçta 12 puan ve 14 golle LaLiga'nın zirvesinde namağlup tuttu.

Estadio Ciudad de Valencia'da öne çıkanlar: Durdurulamaz hücum, iç saha direncine karşı

FC Barcelona, Flick yönetimindeki kadro derinliği ve yıkıcı hücum formu sayesinde kâğıt üzerinde avantajlı görünüyor. Lamine Yamal ve Raphinha, Levante'nin beklerini bire birde zorlamaya çalışacak, Pedri ise oyunu orta alandan yönlendirecek. Ancak Levante, iç sahada gol üretebildiğini gösterdi ve hızlı kontrataklarda Roger Brugué ile Iván Romero'ya güvenecek. Ligde kritik puanların söz konusu olduğu bu pazar buluşması, ilk düdükten itibaren yüksek tempoya sahne olmaya aday.

Takım haberleri ve kadrolar

Levante vs Barcelona Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • L. Castro

Levante, bu maçta Alejandro Primo'dan yararlanamayacak. Luis Castro'nun karşılaşma öncesinde uğraşması gereken cezalı bir oyuncusu ise bulunmuyor. Muhtemel ilk 11'e dair güncellemeler başlama vuruşuna daha yakın bir zamanda eklenecek.

Barcelona, maça dört sakat oyuncudan yoksun çıkıyor: Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Jesse Bisiwu ve Eric Garcia. Garcia, Valencia maçında burnu kanadığı için oyundan çıkmak zorunda kalınca endişe yaratmıştı, ancak antrenman sahasından gelen son haberler, yokluğunun kısa süreceğine işaret ediyor. Flick'in cezalı oyuncusu yok ve bunun dışında tercih yapabileceği kadro neredeyse tam.

Form durumu

LEV

LEV - Form

VIL
K1-0
ESP
K3-0
OSA
B0-0
BET
K5-2
MAL
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5
BAR

BAR - Form

AHL
K2-1
ELC
K0-5
ATH
K2-0
RAY
K5-2
VAL
K0-5
Atılan Gol (Yenilen Gol)
19/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Levante, son beş maçında tüm kulvarlarda bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son karşılaşmaları LaLiga'da Malaga karşısında 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Ondan önce ise Real Betis'e karşı 5-2'lik güçlü bir galibiyet elde etmişlerdi. Granotas, bu beş maçlık süreçte sekiz gol attı ve beş gol yedi. Ancak Espanyol'a 3-0 kaybettikleri maç ile Villarreal'e karşı hazırlık maçında gelen 1-0'lık yenilgi, hazırlıklarının savunma tarafında bazı istikrarsızlıklara işaret ediyor.

Barcelona, son beş maçının tamamını tüm kulvarlarda kazandı. LaLiga'daki son dört maçında 17 gol attı. Bu süreçte Valencia'yı 5-0, Rayo Vallecano'yu 5-2 mağlup etti, Athletic Bilbao deplasmanında 2-0 kazandı ve Elche karşısında deplasmanda 5-0 galip geldi. Flick'in ekibi bu seride sadece üç gol yedi. Üst üste gelen iki 5-0'lık galibiyet, onları Avrupa'nın formda ekipleri arasına sokan bir hücum üretkenliğini ortaya koyuyor.

İkili rekabette geçmiş maçlar

Kafa Kafaya

LevanteÇizimBarcelona
0
1
4
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
MS
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
MS
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
MS
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
MS
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
3
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
MS
7Attığı Gol15
Maç 2.5 üstü golle bitti5/5
Her iki takım da gol attı3/5

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Şubat 2026'da oynandı ve Barcelona LaLiga'da sahasında 3-0 kazandı. Bundan önce Levante, Ağustos 2025'te Barcelona'yı konuk etti ve 2-3 kaybetti. Son beş karşılaşmada Barcelona dört galibiyet alırken bir maç berabere bitti. Bu süreçte 15 gol atıp sekiz gol yedi. Verilerde Barcelona galibiyetiyle sonuçlanmayan tek maç ise Mayıs 2021'de Estadio Ciudad de Valencia'da oynanan 3-3'lük beraberlikti.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
4400172+1512
K
K
K
K
2
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
4310103+710
K
K
B
K
3
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
K
K
K
K
4
Real BetisReal BetisBET
43015509
K
K
K
K
5
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
K
K
B
B
6
Atletico MadridAtletico MadridATM
421176+17
K
K
B
K
7
SevillaSevillaSEV
421176+17
B
K
K
K
8
OsasunaOsasunaOSA
421156-17
K
K
K
B
9
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
K
B
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
420265+16
K
K
K
K
11
LevanteLevanteLEV
41215505
B
K
B
K
12
EspanyolEspanyolESP
411265+14
B
K
K
K
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
K
K
K
B
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
K
K
B
K
15
GetafeGetafeGET
411225-34
B
K
K
K
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
B
B
K
K
B
17
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
K
K
B
B
18
MalagaMalagaMAL
402217-62
B
K
B
K
19
ElcheElcheELC
4013512-71
K
K
K
B
20
ValenciaValenciaVAL
401319-81
K
K
K
B
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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