Levante, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Valencia'daki Estadio Ciudad de Valencia'da Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

Bu üst düzey mücadelede, 2026-27 sezonunun başlarında kritik lig puanlarını toplamak isteyen, tarihsel olarak köklü iki İspanyol ekip karşı karşıya geliyor. İki takımın Şubat 2026'daki önceki karşılaşması, San Mamés'te Athletic Club'ın 4-2'lik keyifli galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Bırakın GOAL size Levante - Athletic Bilbao maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi anlatsın.

Levante - Athletic Bilbao LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Levante - Athletic Bilbao maçı Valencia'daki Estadio Ciudad de Valencia'da oynanacak. Bu LaLiga karşılaşmasının başlama saati, resmi yayın listelerinde daha sonra doğrulanacak.

La Liga - Hafta 6 16 Eyl 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

Levante - Athletic Bilbao LaLiga biletleri nasıl alınır?

16 Eylül 2026'da Estadio Ciutat de València'da oynanacak Levante UD - Athletic Bilbao maçı için biletleri birkaç resmi ve ikincil kanal üzerinden satın alabilirsiniz:

Resmi doğrudan kanallar

Levante UD resmi bilet satış portalı: Birincil ve en güvenli kaynak, doğrudan Levante UD'nin (ev sahibi takım) resmi internet sitesi veya Estadio Ciutat de València'daki stat gişesidir.

Athletic Club resmi bilet satış portalı: Deplasman taraftarları, kendilerine özel ayrılan kontenjan için Athletic Bilbao'nun resmi internet sitesini kontrol edebilir.

İkincil ve yeniden satış platformları

Resmi genel satış biletleri tükenirse, StubHub gibi bilet toplama ve yeniden satış platformlarında biletler listelenebilir.

Levante - Athletic Bilbao LaLiga biletleri ne kadar?

16 Eylül 2026'daki Levante - Athletic Bilbao LaLiga maçının bilet fiyatları, resmi kulüp kanallarından mı yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı satın aldığınıza bağlı olarak değişiklik gösterir:

Resmi doğrudan biletler (Levante UD gişesi / internet)

Standart koltuklar: Estadio Ciutat de València'daki genel LaLiga maçları için nominal bilet fiyatları, kale arkası/köşe tribünlerde ( Gol Norte ve Gol Sur ) genellikle 30 € ile 50 € arasında başlar.

Yan tribün ve premium koltuklar: Merkezi yan tribünler ( Tribuna ve Preferencia ) katmana ve sahaya yakınlığa bağlı olarak genellikle 60 € ile 110 € arasında değişir.

Yeniden satış ve ikincil pazar platformları

StubHub gibi bilet değişim sitelerinde fiyatlar şu anda yaklaşık olarak şu seviyeden başlıyor:

Giriş seviyesi yeniden satış: Başlıca toplama ve yeniden satış platformlarında başlangıç fiyatları şu anda temel kategori koltuklar için yaklaşık 140 € ile 150 € (yaklaşık 163 $) seviyesinden başlıyor.

Ortalama yeniden satış aralığı: Yeniden satış platformlarında orta ve üst kategori koltuklar, piyasa talebi ve hizmet ücretlerini yansıtacak şekilde genellikle 190 € ile 220 €+ arasında değişiyor.

Levante - Athletic Bilbao LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Levante - Athletic Bilbao form durumu

Levante son beş maçından bir puan aldı; bu süreçte bir beraberlik, bir galibiyet ve üç mağlubiyet yaşadı. Takımın LaLiga'daki tek sonucu, 24 Ağustos'ta Osasuna ile 0-0 berabere kalması oldu. Bu sonucun öncesinde sezonun açılış haftasında Espanyol'a 3-0 kaybetmişti. Rekabetçi kampanya öncesinde Levante, hazırlık maçında Villarreal'e 1-0 yenildi ve Albacete'yi 2-1 mağlup etti. Takımın sezon öncesindeki tek galibiyeti ayrıca Al Qadsiah'a karşı 1-0'lık bir zaferi de içeriyordu. Bu beş maçta Levante üç gol attı ve üç gol yedi.

Athletic Bilbao son beş maçında bir galibiyet aldı. Tek galibiyetini sezon öncesi hazırlık maçında Burgos CF karşısında 3-0'la elde etti. Son maçında 22 Ağustos'ta LaLiga'da sahasında Sevilla'ya 3-1 yenildi. Ayrıca hazırlık karşılaşmalarında Real Zaragoza'ya 3-1 ve Atalanta'ya 1-0 kaybetti. Bilbao, sezon öncesinin daha erken bölümünde de Marsilya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu beş maçta Bilbao altı gol attı ve sekiz gol yedi.

Levante - Athletic Bilbao: Son karşılaşmaların karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma 8 Şubat 2026'da oynandı ve Athletic Bilbao, LaLiga'da sahasında 4-2 kazandı. Ondan önce Levante, Kasım 2025'te Athletic Bilbao'yu ağırladı ve konuk ekip Estadio Ciudad de Valencia'da 2-0 kazandı. Bu veri setindeki son beş ikili eşleşmede Athletic Bilbao üç kez kazandı. Kayıtlarda ayrıca bir beraberlik ve LaLiga ile Copa del Rey maçını kapsayan bir başka sonuç daha bulunuyor.