Levante 1-1 Atletico Madrid: Lider Atletico Madrid fırsat tepti

La Liga'da büyük bir avantaja sahip olan Atletico Madrid deplasmanda karşılaştığı Levante'ye takılsa da yenilmeme serisini 11 maça çıkardı.

La Liga'da en yakın rakibi Real Madrid'in altı puan önünde liderliğini sürdüren Atletico Madrid, deplasmanda karşılaştığı Levante ile 1-1 berabere kaldı.

17'de Enis Bardhi'nin golüyle geriye düştüğü maçta 37'de Marcos Llorente ile eşitliği bulmasına rağmen kalan dakikalarda öne geçemeyen Atletico bu skorla 55 puana yükseldi.

Son üç maçında ikinci beraberliğini alan Diego Simeone'nin takımı böylece yenilmezlik serisini de 11 maça çıkartmış oldu.

Oynadığı son yedi karşılaşmanın altısından puanla ayrılan Levante ise 28 puana ulaştı ve 11'inci sırada yer aldı.

Bir maçı eksik olmasına rağmen en yakın takipçisi Real Madrid'in altı puan önünde yer alan Atletico ile Levante ligde üç gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Cumartesi günü oynanacak mücadele bu defa Wanda Metropolitano'da oynanacak.