2022 Dünya Kupası yolunda ay-yıldızlılar, kritik Letonya maçına çıkıyor...

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan Türkiye, grup aşamasındaki sekizinci maçına Letonya karşısında çıkıyor.

İki takımın ilk maçı, 3-3'lük beraberlikle sonuçlanmış ve taraflar puanları paylaşmıştı.

Letonya - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda?

Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye Millî Takımı, 11 Ekim tarihinde Letonya'ya konuk olacak.

Daugavas Stadiona'da oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Türkiye'nin kadrosu

Stefan Kuntz, Dünya Kupası yolundaki bu kritik viraj için 25 kişilik bir aday kadro açıkladı. Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu ve Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun ilk kez Milli Takım'a davet edildi.

Cebelitarık ve Hollanda maçlarının kadrosunda yer almayan Serdar Aziz ve Caner Erkin ise milli formayı yeniden terletecek.

Bir önceki kadroda kendine yer bulan Mert Günok'un yerine bu kez Sinan Bolat aday kadroya dahil edildi. Umut Meraş, Halil Dervişoğlu, Efecan Karaca ve Enes Ünal ise aday kadroda kendilerine yer bulamadı.

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