Les Bleus antrenmanlarında iki oyuncu yok… İspanya maçı öncesinde Mbappé ve Tchouameni ile ilgili yeni gelişme

2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile oynanacak maçtan üç gün önce, Fransa milli takım oyuncuları Cumartesi günü Boston yakınlarındaki Bentley Üniversitesi'nde antrenman yaptılar.

Çeyrek finalde Fas karşısında ayak bileğinde hafif bir sakatlık geçiren Kylian Mbappé, antrenmana katıldı; Aurélien Tchouaméni de antrenmana katıldı.

RMC'nin haberine göre, Les Bleus'un kaptanı as kadro oyuncularıyla birlikte koştu ve önüne gelen her topu sorunsuz bir şekilde vurdu.

Antrenmana sadece William Saliba ve Dayot Upamecano katılmadı. Antrenman sırasında Fransa milli takım teknik ekibinin yaptığı açıklamaya göre, bu durum sadece durumun yönetilmesiyle ilgili olup, bu iki savunma oyuncusu için endişelenmeye gerek yok.

Birkaç aydır tekrarlayan sırt ağrıları yaşayan Arsenal'in savunma oyuncusu Saliba, toplu antrenmanlara katılamayacağı şekilde ayarlanmış bir antrenman programına tabi tutuluyor.

Fas ile oynanan çeyrek final maçında forma giyen as oyuncular ise topsuz hafif bir antrenman yaptı.

Aynı kaynağa göre, “Chouaméni hareket yönünü değiştirirken oldukça rahat görünüyor, bu da içimizi rahatlatıyor.”

Fransa, Salı akşamı Dallas yakınlarındaki Arlington’da 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile karşılaşacak.