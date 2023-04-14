Bayern Münih’i Alman yıldızı, Manchester City maçı sonrası kendisine yumruk atan takım arkadaşı için ilginç bir talepte bulundu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City’ye deplasmanda 3-0 mağlup olan Bayern Münih’te gündem Sadio Mane ile Leroy Sane’nin maç sonunda soyunma odasında yaşadığı kavga olurken, kulüp yönetimi de bu duruma el koydu. Her iki oyuncuyla da görüşme gerçekleştiren Bayern yönetiminden sürpriz bir talepte bulunan Sane, Mane’nin cezalandırılmamasını istedi.

Alman basınından Sport 1’de yer alan habere göre kulübün CEO’su Oliver Kahn ve sportif direktör Hasan Salihamidzic ile bir görüşme gerçekleştiren Sane, yaşanan kavga sırasında maç sonunda kendisine yumruk atan Mane’nin sert bir yaptırımla karşılaşmamasını talep etti.

Mane beklenen katkıyı veremedi

Yaşanan bu konunun daha fazla uzamasını istemeyen Sane, geri adım atarken, Bayern yönetiminin kararı ise netleşmedi.

Yönetim kurulu tarafından şimdilik para cezasına çarptırılan Mane’ye yeni bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı merakla beklenirken, Senegalli yıldızın bir türlü bekleneni verememiş olması da dikkat çekti.

Yaz transfer döneminde katıldığı Bayern’de şu ana dek 11 gol ve beş asistle oynayan Mane, yaşadığı sakatlık nedeniyle 2022 Dünya Kupası’nı da kaçırmıştı.