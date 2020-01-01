Leroy Sane: Bana öğrettiği her şey için Guardiola'ya minnettarım

Leroy Sane, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile ilişkisinden söz etti.

forması giyen Leroy Sane, eski teknik direktörü Pep Guardiola'ya olan minnettarlığını dile getirdi.

Alman kanat oyuncusu, Sport Bild'e verdiği demeçte, Guardiola ile olan ilişkisinin her zaman iyi olduğunu söylerken, "Bana öğrettiği her şey için ona minnettarım. Guardiola bana en yüksek seviyelerde yardımcı oldu. O çok özenli biri ve oyuncularını sürekli olarak ileri bir seviyeye taşımak istiyor. Taktikleri konusunda biraz ısrarcı ancak bu olumlu bir şey" ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında 'den ayrılan 24 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih'e 5 yıllık imza attı.

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Bayern Münih'e gelmesinde sportif direktör Hasan Salihamidzic'in büyük etkisi olduğunu da belirten Sane, “Bayern Münih'e gelmemde Hasan Salihamidzic ve onun konsepti büyük rol oynadı. Transfer görüşmelerinin ilk anından itibaren transferin olması için uğraştı ve hiçbir engel çıkarmadı. Kulübün nasıl çalıştığını, neyi amaçladıklarını tek tek anlattı. Ona minnettarım. İyi ki gelmişim” şeklinde konuştu.