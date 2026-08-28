Lequincio Zeefuik dev bir etki yarattı ve Fortuna’yı FC Groningen karşısında zafere taşıdı

Fortuna Sittard, cuma akşamı deplasmanda FC Groningen'i 3-2 mağlup etti. Lequincio Zeefuik, attığı müthiş gol ve yaptığı şık asistle takımını sırtladı.

Fortuna Sittard, Groningen'de ilk 15 dakika dolmadan öne geçti. Lecquinio Zeefuik, ceza sahasında yaptığı bir çalımla Thijmen Blokzijl'i adeta oyundan düşürdü, ardından forvet topu kusursuz şekilde Mohamed Ihattaren'e çıkardı. Orta saha oyuncusu topu kontrol etmeden tek vuruşla ağlara gönderdi.

Fortuna, bu üstünlüğün keyfini uzun süre çıkaramadı. Etienne Vaessen'in müthiş vuruşunun ardından Thom van Bergen rakibinden sıyrıldı, topu Jorg Schreuders'a aktardı, o da David van der Werff'i gördü: 1-1.

Ancak kısa süre sonra Limburg ekibi yeniden öne geçti. Bu kez golü atan isim Zeefuik'in kendisi oldu. Groningen savunmasının arkasına sarkan oyuncu, topu harika bir aşırtmayla Vaessen'in üzerinden ağlara bıraktı.

İkinci yarıda Groningen daha iyi bir görüntü verdi. Kuzey'in Gururu birkaç kez gole çok yaklaştı. Bunlardan birinde Thom van Bergen, yapılan ortayı kafayla direğe gönderdi.

Tika de Jonge de bir kafa vuruşunda topun direğin dış tarafından az farkla auta gittiğini gördü. Sonunda Groningen, futboldaki çok eski bir kuralın devreye girdiğine tanıklık etti: Fortuna skoru 3-1'e getirdi.

Limburg ekibi orta sahada baskı kurdu ve topu Edouard Michut aracılığıyla kazandı. Fransız oyuncu Anthony Descotte'yi gördü, o da ceza sahası yayı civarından düzgün bir vuruşla fileleri buldu.

Maçın son bölümünde FC Groningen bir penaltı kazanacak gibi göründü, ancak VAR buna izin vermedi. Oyuna sonradan giren Ondrejka gerçekten yerde kaldı, fakat pozisyon ofsayttı.

Bitime üç dakika kala FC Groningen yine de maça ortak oldu. Justin Hubner topu kaleci Mathijs Branderhorst'a kafayla geri göndermek istedi, ancak kaleci o sırada biraz öne çıkmıştı ve top onun üzerinden geçip kendi ağlarına gitti: 2-3.

Fortuna'nın bu galibiyetiyle kulüp şu anda VriendenLoterij Eredivisie'de beşinci sırada yer alıyor (4 maçta 7 puan). FC Groningen ise altıncı sırada (4 maçta 6 puan).