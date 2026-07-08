Leonne Stentler, James Rodríguez hakkında tamamen yanlış bilgiler vermesi nedeniyle eleştirilerin hedefinde

Leonne Stentler, Salı akşamı ağır bir tepki ile karşı karşıya kaldı. NOS analisti, Kolombiya - İsviçre maçı (0-0, penaltılar sonucunda İsviçre tur atladı) devre arası sırasında yaptığı analizde tamamen yanlış bilgiler verdi.

NOS yayını sırasında Stentler’e James Rodríguez hakkındaki görüşü soruldu. 34 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, ABD’de üçüncü Dünya Kupası’nı oynadı.

“O hala bir milli takım oyuncusu. Kalitesini gerçekten görebileceğiniz birkaç anı oldu. Komik olan şu ki, bu sezon kulübünde sadece 276 dakika sahada kaldı. Hem de bütün bir sezon boyunca.”

“Şimdi bu yarıda oynadığı süre de eklenince 296 dakikaya ulaşıyor (hesaplama doğru görünmüyor, ed.),” diye devam ediyor. “Ortalamasını güzelce yükseltiyor. Bu pas, harika bir Rodríguez pası,” diye analizini sonlandırıyor.

X platformunda birçok kullanıcı, Stentler’in Rodríguez hakkındaki sözlerine dikkat çekti. “Leonne Stentler, hiç düzeltilmeden, James Rodríguez’in geçen sezon sadece 276 dakika oynadığını söylüyor. Leonne, James 1400 dakikadan fazla oynadı. Sezon ortasında MLS’e transfer oldu. Yine ne seviye ama,” diye yazan bir kullanıcı örneği.

Rodríguez, Şubat 2026’da Minnesota United FC’ye transfer oldu ve burada sekiz maçta 294 dakika sahada kaldı. Ancak bundan önce Meksika’nın Club Léon FC takımında forma giyiyordu ve bu takımda toplam 1237 dakika sahada kalmıştı.

Ayrıca bu sezon Kolombiya milli takımında da sekiz kez forma giydi. Toplamda milli takımda 450 dakikadan fazla süre aldı.