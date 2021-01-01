Mbappe ve Neymar açıklaması: Arkamızdan kimse koşmuyor

PSG Sportif Direktörü Leonardo, Kylian Mbappe ve Neymar ile hanüz sözleşme yenilenmemesi hakkında konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen ve Fransa Ligue 1'de şampiyonluğu kovalayan PSG'de en önemli konulardan biri de yıldız isimlerin sözleşmeleri.

Leonardo, Metz ile oynadıkları maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Leonardo neler söyledi?

Leonardo, Neymar ve Kylian Mbappe'nin yeni sözleşme imzalamaları konusunda iyimserliğini koruyor.

"Neymar'ın sözleşmesini uzatma konusunda acelemiz yok. Kimse arkamızdan koşmuyor.

"Kylian'ın durumunu biliyoruz. O da bizim ne düşündüğümüzü biliyor. Sözleşmesinde hala bir yılı var. Bugün önemli olan kazanmak. Genel olarak iyimseriz. Gelecek hakkında iyimser olmamak için bir nedenimiz yok."

Kylian Mbappe ve Neymar'ın durumu

Gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe ile başta Real Madrid olmak üzere birçok kulüp ilgileniyor.

Fransız ekibinin yeni sözleşme imzalamaya ikna etmeye çalıştığı yıldız oyuncu, yaz transfer döneminde transferin gözde isimlerinden biri olacak.

Neymar'ın sözleşmesi de Haziran 2022'de sona erecek. PSG, iki yıldızını birden kaybetmek istemiyor. Fransız ekibi Mbappe'yi elinde tutamasa bile Neymar'ın kalması için tüm imkanlarını seferber edecek.