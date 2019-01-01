Leonardo: Zidane'a saygı duyuyorum ama artık durmalı!

Mbappe'nin bir gün Real Madrid'e geleceğini iddia eden Zidane'a, PSG Sportif Direktörü Leonardo sert cevap verdi.

Paris Saint Germain Sportif Direktörü Leonardo, son zamanlarda sıkça konuşulan Kylian Mbappe'nin 'e transfer olacağı dedikodularına cevap verdi.

50 yaşındaki futbol adamı, Zinedine Zidane'ın Mbappe'nin transferi hakkında yaptığı yorumları eleştirdi;

"Bu durum beni biraz rahatsız ediyor. Sezon boyunca ekibimizdeki bir oyuncu hakkında konuşma zamanı gelmediğini düşünüyorum. Bu ilk değil. Artık durma zamanı. Zidane'a çok saygı duyuyorum ama bu, dünyanın en iyileri arasında yer alan inanılmaz bir oyuncu hakkında konuşacağı anlamına gelmez. Mbappe kadroda olduğu için çok mutluyuz. İki buçuk yıldır bizimle. Bu yüzden bunun hakkında konuşmak zorunda değiliz."

'Mbappe'nin Real Madrid hayaliyle ilgili bir şey duymadım'

Mbappe'nin bir gün Real Madrid'e gitmek istediğiyle alakalı hiçbir şey duymadığını belirten Leonardo, "Açıkçası onun böyle bir hayali olduğunu söylediği röportajı görmedim. Ne okudum, ne de duydum, onunla hiç konuşmadım. Bence çok zeki biri. Bizimle bir anlaşması var, zaten çok şey yaptı. Ve tekrar yapılması gerekenler var. Ve bunun günün tartışması olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden anlamıyorum ve sizden durmanızı istiyorum. Çünkü her seferinde aynı şeyi cevaplayamayız. Somut şeyler var: sözleşmesinden sanırım mutlu. O muhteşem bir oyuncu" işfadelerini kullandı.

'Tuchel'le yapacağımız çok şey var'

Thomas Tuchel'in PSG'deki geleceğiyle ilgili de konuşan Leonardo, "Tuchel asla gitmek istemedi, asla gitmesi istenmedi, asla teknik direktör değiştirmek istemedik. Yani hiçbir şey yok! Bitti, nokta. Görevinin başında, yapmamız gereken çok şey var. İlerliyoruz" dedi.