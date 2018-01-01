Leonardo: Chelsea'den bir teklif yok. Zaten Higuain de ayrılmak istemiyor

Milan'ın sportif direktörü Leonardo, gelecekleri hakkında spekülasyonların arttığı Gonzalo Higuain ve Gennaro Gattuso hakkında emin konuştu.

Serie A'da Juventus'un yıllardır süren egemenliğini kırmak için çabalayan Milan'da transfer dönemi öncesi dedikodular yeniden baş göstermiş durumda.

Milan sportif direktörü Leonardo, dedikoduları sonlandırmak adına basın toplantısı sonrası Sky Italy'ya açıklamalarda bulundu.

49 yaşındaki efsane isim, Higuain'in Chelsea'ye transfer olacağına dair iddialara karşı yaptığı açıklamada, "Higuain ile çok doğal ve karşılıklı güvene dayalı bir ilişkimiz var. O, bizim için çok önemli bir oyuncu ve kendisi de bunu gayet iyi biliyor. Higuain hakkında hiç şüphemiz olmadı. Chelsea'den bize gelen bir teklif yo. Zaten Higuain de ayrılmak da istemiyor." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Gattuso hakkında da açıklamalarda bulunan Leonardo, "Gattuso bizim için çok değerli bir isim. Onunla yollarımızı ayırmayı bir an olsun düşünmedik. Tek beklentimiz başarılı olunması. SPAL maçında umarım takım iyi bir reaksiyon ortaya koyar." dedi.

Leonardo, bir dönem Antalyaspor teknik direktörlüğü görevini üstlenmişti.

