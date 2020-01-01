Leonardo Bonucci: Matthijs de Ligt dünyanın en iyilerinden biri olabilir
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Olympique Lyon'a konuk olacak Juventus'ta maç öncesinde Leonardo Bonucci açıklamalarda bulundu.
Juventus'un eşleşmede favori olduğunu düşündüğünü söyleyen Bonucci, savunmadaki ekürisi Matthijs de Ligt hakkında ise övgü dolu ifadeler kullandı.
L'Equipe' e konuşan Bonucci, "De Ligt genç ve yetenekli bir oyuncu. Dünyanın en iyilerinden biri olmak için yeterince zamanı var" yorumunu yaptı.
Bu sezon Serie A'daki rekabetin kalitesinin Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemelerine yardımcı olacağını inandığını da söyleyen Bonucci, "Lazio ve Inter ile olan rekabetimiz, Şampiyonlar Ligi'nde pes etmememizi sağlayacaktır diye umuyorum" dedi.
Maurizio Sarri hakkında da övgü dolu ifadeler kullanan tecrübeli savunmacı, "Sarri hem bir insan hem de bir antrenör olarak çok zeki biri. Bizimle konuştuğunda neden Juventus'a geldiğini anlıyoruz. Çalıştırdığı takımları nasıl geliştireceğini çok iyi biliyor. Onun gelişiyle birlikte yeni bir futbol anlayışına yöneldik. Örneğin artık alan savunmasını kullanıyoruz. Bu daha karmaşık; ama zor olan şeylerden hiç korkmadım" şeklinde konuştu.