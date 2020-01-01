Leonardo Bonucci: Ligler tamamlanmazsa şampiyon ilan edilmemeli

Juventus'un başarılı savunma oyuncusu Serie A'nın devam etmemesi halinde şampiyonun belirlenmemesi gerektiğini söyledi.

Mart ayından maçların oynanmadığı İtalya perdelerini Haziran ayında yeniden açıyor.

Serie A gibi İtalya Kupası da yarı final maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

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Serie A'da lider olan, İtalya Kupası'nda ise yarı finalde ile eşleşen 'un başarılı savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

Daha fazla takım

Serie A'nın geleceği, , Allegri ve Sarri hakkında konuşan Bonucci'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Ligler tamamlanmazsa şampiyon ilan edilmemeli"

Umarım normal bir şekilde sezonu tamamlarız. Umarım şampiyon biz oluruz. Eğer bunu başaramazsak 2019-20 sezonu arkasına bir sürü hikayeler bırakarak sona erecek. Ligler tamamlanmazsa herhangi bir takım şampiyon edilmemeli.

"Bu siyah-beyaz dünyada bazı şeyler affedilmez"

Allegri, soyunma odasını çok iyi yöneten bir teknik direktör. Sezon içerisinde çok zor zamanlar yaşamamıza rağmen o, bunlarla çok iyi başa çıktı. Sarri ise taktiklere ağırlık veren bir isim. Bizimle olduğu süre içerisinde Juventus'un nasıl bir takım olduğunu ve neler yapması gerektiğini öğrenmeye devam ediyor. Bu siyah-beyaz dünyada bazı şeyler affedilmez.

"Juventus, benim evim"

Milan'da geçirdiğim sezon benim için çok zordu. Juventus ile Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra acele bir karar vererek Milan'a gittim. Ancak yine de bu kararın benim kariyerime olumlu bir etki yaptığını söyleyebilirim. Beni bir insan olarak çok geliştirdi. Juventus, benim evim.

"Cristiano Ronaldo bir şampiyon"

Cristiano Ronaldo'yu bu kadar aradan sonra nasıl mı gördüm? Tıpkı bıraktığım gibi. O harika bir atlet ve büyük bir profesyonel. Salgın döneminde bana nasıl formda kalacağımı anlattı. O bir şampiyom.