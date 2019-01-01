Leon Goretzka: Sane, Bayern Münih'e gelirse harika olur

Bayern Münih oyuncusu Leon Goretzka, Alman ekibin ilgilendiği Leroy Sane’nin kararını verirken baskı hissetmemesi gerektiğini düşünüyor.

, Premier Lig şampiyonu ’de ligin son haftalarında ilk 11’den uzak kalan Leroy Sane’yi kadrosuna katmak istiyor.

Leon Goretzka, Milli Takımı’nda arkadaşı Leroy Sane’nin Bayern Münih’e gelmesi halinde, kendisinin ve takım arkadaşlarının bu durumdan çok mutlu olacağını söyledi.

Bild’e konuşan Goretzka “Leroy, Münih’in ne kadar güzel bir şehir olduğunu biliyor. Her zaman beni arayıp, fikrimi sorup, tavsiyelerimi alabilir. Leroy, aynı zamanda Bayern Münih’in, Avrupa’nın en iyi ve en büyük kulüplerinin arasında olduğunun da farkında. Kendisi için neyin doğru olduğuna karar vermesi gerekiyor. Açık olan tek şey Leroy’un takıma gelmesinin harika olacağı” ifadelerini kullandı.

2018-2019 sezonunda Manchester City formasıyla 47 resmi maça çıkan Leroy Sane, 16 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.