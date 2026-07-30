Transfer uzmanı Matteo Moretto'nun Radio Marca'daki haberine göre Goretzka, kendi inisiyatifiyle Barcelona'ya teklif edildi. Orada, Bayern Münih'te bir dönem çok başarılı şekilde birlikte çalıştığı ve 2020'de Şampiyonlar Ligi'ni de kazandığı teknik direktör Hansi Flick ile yeniden bir araya gelebilir.

Haberde, Barca'nın Goretzka'nın bu teklifine şimdiden yanıt verip vermediği belirtilmedi. İspanya şampiyonunun herhangi bir bonservis ödemesi de gerekmeyecek, çünkü orta saha oyuncusunun Bayern ile sözleşmesi haziran sonunda sona erdi. Yaklaşık tam bir ay önce Almanya ile Dünya Kupası'na veda eden Goretzka şu sıralar altyapısından çıktığı kulüp VfL Bochum'da özel bir antrenör eşliğinde formunu koruyor.

Bu arada Goretzka'nın Barcelona'da forma giyebileceğine dair spekülasyonlar tamamen yeni değil. Yıl dönümüne yakın dönemde de Barca ile Alman milli oyuncunun birbirleriyle ilgilendiğine dair haberler çıkmıştı. Ocak ayı sonunda ise Goretzka, Flick ve ekibiyle herhangi bir temasını yalanlamıştı: "Hansi Flick'i Barcelona'da aradığım yönünde haberler okudum. Bunu burada ve şimdi yalanlayabilirim. Hayır, böyle bir şeye gerek yok. Kulağa kibirli gelsin istemem" demişti Zeit'a.

Leon Goretzka Barcelona yolcusu mu? Orta saha, Barca için öncelik değil

Barca ile Goretzka arasında işin somut bir noktaya gelmesi şu an için yine de pek olası görünmüyor. Katalan ekibinin merkez orta saha bölgesindeki kadro durumu şu sıralar ideal olmasa da durum böyle: Fermin Lopez, kendisine Dünya Kupası'nı kaçırtan tarak kemiği kırığının ardından dönüşü için hâlâ çalışıyor. Frenkie de Jong ise Dünya Kupası'nda diz iç bağlarında yırtık yaşadı ve bu nedenle süresiz olarak sahalardan uzak kalacak.

Mundo Deportivo'ya göre Barcelona buna rağmen yeni bir merkez orta saha oyuncusu transfer etme konusunda acil bir ihtiyaç görmüyor. Bu durumun, Marc Casado'nun bu yaz ayrılması halinde bile mutlaka değişmeyeceği belirtiliyor. Altyapıdan yetişen oyuncunun, yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde ayrılabileceği ifade edilirken ciddi taliplerinin de bulunduğu söyleniyor.





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Yaz transfer döneminin geri kalanında Barcelona için öncelik, yeni transferler konusunda merkez orta saha değil, en uç pozisyon. Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından yeni bir santrfor alınması planlanıyor ve burada Atletico Madrid'den Julian Alvarez öncelikli hedef olarak görülüyor. Arjantinli oyuncunun da Barca'ya gitmeyi çok istediği ve İspanyol gazetesi Sport'un kısa süre önce yayımladığı bir habere göre şu sıralar hayalindeki kulübe transferi nasıl zorlayabileceğini bile düşündüğü belirtiliyor. Atletico ise kesinlikle satışa hazır değil ve son olarak Barcelona'dan gelen 100 milyon euroluk teklifi reddettiği öne sürülüyor.

Juventus'un Leon Goretzka'nın taleplerini fazla yüksek bulduğu belirtiliyor

Goretzka cephesinde ise Bayern'den ayrılığının ortaya çıkmasının ardından oyuncu uzun süre önce İtalya'ya transferle anılmıştı. Inter bir seçenek olarak görülüyordu, ardından işin AC Milan transferine doğru gittiği iddia edilmişti. Son haftalarda ise Juventus, Goretzka transferi için en güçlü aday olarak öne çıktı. Ancak 31 yaşındaki oyuncunun mali talepleri Juve'ye hâlâ fazla yüksek geliyor. SPOX'un partner portalı calciomercato'nun aktardığına göre Goretzka, sözleşme imzası sırasında 10 milyon euro imza parası bekliyor, yıllık maaş olarak ise 7 milyon euro talep ediyor.

Yeni sezon başlamadan önce zamanında yeni bir kulüp bulmak adına Goretzka için süre giderek daralıyor. Avrupa dışında ise geleceği için ABD'de de bir seçenek bulunuyor; The Athletic haziran ayında Chicago Fire'ın ilgisinden söz etmişti.