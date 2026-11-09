Lens'in savunma oyuncusu Ismaelo Ganiou, Ligue 1'deki çıkışının ardından Tottenham Hotspur, Newcastle United, Chelsea'nin sahibi BlueCo ve Manchester City'nin çatı şirketinin ilgisini çekiyor. Avrupa devleri yükselişini takip ederken, gelecek vadeden genç oyuncu Bollaert-Delelis'ten yetişen Raphael Varane'a benzetiliyor.

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İngiliz kulüpleri Fransız yeteneği izliyor

TEAMtalk'a göre Premier League ekipleri Fulham ve Brentford, Fransa futbolunda gösterdiği etkileyici çıkışın ardından Ganiou'yu 2026 yılı boyunca takip eden Tottenham ve Newcastle'a katıldı. Birden fazla kulübe sahip olan BlueCo ve City Football Group da stoperin gelişimini yakından izliyor. Mevcut kulübünün yetkilileri, altyapıdan yetişen oyuncunun eski Fransa ve Real Madrid yıldızı Varane'ı örnek almasını umuyor.

Avrupa'dan talipler altyapı mezununu izliyor

Habere göre Fransa'daki rakipleri Paris Saint-Germain, Marseille ve Monaco, savunmacının giderek belirginleşen potansiyelinin farkında ve son aylarda en üst ligdeki performansını yakından takip ediyor. İlgi Avrupa geneline de yayılmış durumda. Almanya Bundesliga ekipleri Borussia Dortmund ve RB Leipzig'in yanı sıra İtalya Serie A takımları Atalanta ve Como da oyuncunun gelişimini izliyor.

Kuzey Fransa kulübünün yetiştirdiği en iyi oyuncu olarak görülen Varane gibi, birçok kulübün ilgisini çeken genç futbolcu da geriye dönüşlerdeki etkileyici hızı ve topla oynarken sergilediği zarafeti fiziksel dayanıklılıkla birleştiriyor. Kuzey Fransa'daki altyapı basamaklarını geçtikten sonra bu özellikleri sayesinde kısa sürede Ligue 1'in en gelecek vadeden genç stoperleri arasına girdi.

Alışılmadık süreç yeni sözleşmeyle sonuçlandı

Ancak yayın organı, kiralık oyuncu kayıtlarına ilişkin karmaşık idari kısıtlamalar nedeniyle A takıma yükselme sürecinin hiç de kolay olmadığını belirtiyor. Çocukluğundan beri formasını giydiği kulüpten ayrılıp gelişimini sürdürmek üzere Annecy'de bir dönem geçirdikten sonra, deneyim kazanması için başka bir yere gönderilmeden önce resmî olarak İtalyan ekibi Padova'ya transfer edilmesi gerekti. Padova da Lens'in başındaki Joseph Oughourlian'a ait.

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Asıl kulübüne dönen Ganiou, geçen sezon A takımdaki ilk maçına çıktı ve teknik ekip üzerinde hemen güçlü bir izlenim bıraktı. Hızlı gelişimi, kulüp yönetimini yaz aylarında kendisiyle dört yıllık yeni bir sözleşme imzalamaya ikna etti. Bu hamle, kulübün onun yeteneklerine duyduğu güveni yansıtıyor.

Millî takım tercihi yükselen itibarını güçlendirdi

Lille'de doğan Ganiou, anne ve babasının kökenleri sayesinde önce 2025'te Zimbabwe'ye karşı oynanan bir hazırlık maçında Burkina Faso'yu temsil etti, ardından mart ayında tercihini Fransa 21 Yaş Altı Millî Takımı'ndan yana değiştirdi. İçeriden kaynaklara göre performansı o kadar ikna ediciydi ki A millî takım teknik direktörü Zinedine Zidane onu şimdiden olası bir seçenek olarak değerlendirdi. Uzun vadeli sözleşmenin yürürlükte olması, yaklaşan transfer dönemleri öncesinde Lens'in elini güçlü tutuyor.