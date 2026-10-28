Lens, Club Brugge deplasmanındaki tehlikeli davranışların “kırmızı çizgiyi aştığını” belirterek kendi taraftarlarının cuma günü Lille ile oynanacak Ligue 1 derbisine gitmesini yasakladı. Karar, Belçika’da kullanılan piroteknik maddeler nedeniyle engelli taraftarların ve bir stat görevlisinin yaralanmasının ardından UEFA’nın Fransız kulübünün RB Leipzig ve Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi deplasman maçları için bilet satışını yasaklaması üzerine geldi.

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Lens, taraftarlarına Lille derbisine gitme yasağı getirdi

Lens, Club Brugge deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi yenilgisinde yaşanan tribün olaylarının ardından taraftarlarının cuma günü Lille ile oynanacak Kuzey Derbisi'ne gitmesini yasakladı. Lens, 21 Ekim'de Belçika'daki maçı 3-0 kaybetmişti. UEFA da meşale ve benzeri piroteknik maddeleri yakıp sahaya atan ve stadyuma zarar veren taraftarları cezalandırdı.

UEFA ayrıca Lens'in Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig ve Liverpool deplasmanları için taraftarlarına bilet satmasını yasakladı. Kulüp, Avrupa deplasman maçları için bilet satışına yönelik ertelenmiş bir yasakla karşı karşıya oldukları konusunda taraftarlarını önceden uyarmıştı. Bu yaptırım artık yürürlüğe kondu.

Engelli taraftarlar ve bir stat görevlisi yaralandı

Lens, çarşamba günü yayımladığı açıklamada Brugge'deki maç sırasında atılan piroteknik maddeler nedeniyle “kulübün engelli taraftarlarının doğrudan yaralandığını” duyurdu. Bir stat görevlisi de yaralandı. Kulüp, deplasman tribününde yaşananların kabul edebileceği sınırların çok ötesine geçtiğini açıkça belirtti.

Açıklamada, “Bu durum, tribünlerde taraftarların kendilerini topluca ifade etmesine zaman zaman eşlik eden gösterilerin çok ötesinde” denildi. “Kırmızı çizgi aşıldı. Bu çizgi örtük değildi. Geçen sezon yapılan görüşmelerin ardından kulüp ve taraftar grupları tarafından birlikte belirlenmişti … o dönemde birlikte verilen taahhütler basit bir ilkeye dayanıyordu: İnsanların ve maçta görev alanların güvenliği asla tehlikeye atılmamalı.”

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Lens'in hedefi cezalandırmak ve önlemek

Bu nedenle Lens, cuma akşamı Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak maç için kendi taraftarlarına bilet satmayacak. Stadyumun Ligue 1 maçlarında 2.000 deplasman taraftarı kapasitesi bulunuyor. Kuzey Fransa'da aralarında yalnızca yaklaşık 27 kilometre bulunan iki kulüp arasında sert bir rekabet var.

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Açıklamada ayrıca, “Kulüp, herkesin bağlı kalmayı taahhüt ettiği sorumluluk anlayışının göz ardı edildiği görüşünde” denildi. “Bu kararın iki amacı var: cezalandırmak ve önlemek.” Lens, kararın taraftarları arasında büyük hayal kırıklığı yaratacağını kabul etti ancak “yeni olaylar yaşanması riskini göze almaya” hazır olmadığını vurguladı.

Lens'i neler bekliyor?

Lens derbiye Ligue 1'de yedinci sırada çıkacak. Lille ise üçüncü sırada yer alıyor. Bu da cuma günkü karşılaşmayı ligin üst sıraları açısından önemli kılıyor.

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Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan ve ilk Fransa Kupası'nı kazanan Lens, Şampiyonlar Ligi'ndeki RB Leipzig ve Liverpool deplasmanlarında da taraftar desteğinden yoksun kalacak.



