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Lille karşısında Lennart Karl, Bayern Münih'in tamamen sağlıklı ve A takımda yer edinmiş son hücum oyuncusu olarak kaldı. 18 yaşındaki oyuncu, kendisine en çok ihtiyaç duyulan anda Bayern formasıyla belki de en kötü performansını sergiledi.

Bayern Münih'te gündem ne kadar da inanılmaz hızlı değişiyor! Şu sıralar manşetlere, bilindiği üzere, Jamal Musiala hakkındaki tartışmalar hâkim. Nörolojik işlev bozukluğu, performansı ve olası bir maaş indirimine ilişkin tartışmalar. Bir de bu konuların neden kamuoyu önünde tartışıldığına dair tartışmalar. Süreci yaklaşık üç hafta önce kulübün önde gelen ismi Uli Hoeneß, Bayerischer Rundfunk'taki ses getiren açıklamalarıyla başlatmıştı.

Şimdi bir soru: Bundan önce Bayern Münih çevresinde gündemin büyük konusu neydi? Küçük bir ipucu: O da Hoeneß'in kamuoyu önündeki açıklamalarıyla başlamıştı. Üstelik Musiala meselesinin başlamasından tam iki hafta önceydi. Konu yine Bayern'in altyapısından yetişen genç bir oyuncuydu. Buldunuz mu?

Evet, konu Lennart Karl'dı. Hoeneß, ekim sonunda Welt am Sonntag'a verdiği röportajda Karl'dan daha fazla “alçakgönüllülük” beklediğini, üzerinde daha fazla “baskı” kurulmasını istediğini söylemiş ve onunla “ciddi bir görüşme” yapacağını duyurmuştu . Görünüşe göre Hoeneß (74), Karl'ın (18) kişiliğinden biraz rahatsız. Karl son derece yetenekli bir futbolcu, ama aynı zamanda Hoeneß'e tamamen yabancı bir kuşaktan gelen dışa dönük biri. Tuttuğu takım mı? Real Madrid. Pembe kıyafetler, kışkırtıcı gol sevinçleri, peş peşe çalımlar, sosyal medyada sürekli görünür olması ve fenomen sevgilisi Zoe Käppele ile sık sık göz alıcı paylaşımlar yapması.

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Lennart Karl, Uli Hoeneß'in eleştirilerine iki golle yanıt verdi

Hoeneß'in çıkışının ardından herkesin bir tutum alması kaçınılmazdı. Musiala konusunda yaşananların aksine, kulübün sportif yönetiminden Karl'a yönelik bazı eleştiriler de geldi. Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, sağ kanat oyuncusunun sportif açıdan bir “düşüş” yaşadığını ve “bir iki yanlış adım” attığını söyledi. Karl'ın menajeri Michael Ballack ise oyuncusunu savundu ve Hoeneß'i, Karl'ı “kamuoyu önünde hedef hâline getirmekle” eleştirdi. Ballack'ın DAZN ekranındaki sözleri ise Karl'ın menajeri ve televizyon yorumcusu olarak üstlendiği iki rolün bir arada yürütülmesinin uygun olup olmadığına dair ayrı bir tartışma başlattı .

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İlkbahardaki sakatlık sorunları, kaçırdığı Dünya Kupası ve sezona kötü başlangıcının ardından Karl'ın performansı, Hoeneß'in açıklamalarından önce de hafifçe yükselişe geçmişti. Açıklamaların hemen sonrasında ise bu sezonki en iyi dönemini yaşadı. Atletico Madrid karşısında alınan etkileyici 2-0'lık galibiyette Bayern Münih'i öne geçiren golü attı ve ardından çok konuşulan “bla bla bla” gol sevincini yaptı . Bu hareket Hoeneß'e mi yönelikti? Karl, birkaç gün sonra Bundesliga'da Mainz 05 karşısında da gol attı.

İşin ilginci, Hoeneß Karl konusunu tam da Musiala'yı hedef aldığı o BR yayınında kapattı. Hoeneß o sırada memnuniyetle, Karl'ın son gollerinin “yüzde 50'sinde benim de payım var” dedi. Yani iki golden birinde.

IMAGO

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Lennart Karl, Köln ve Lille karşısında her açıdan hayal kırıklığı yarattı

Ancak Karl'ın yükselişi kısa sürdü. Önce kendisi için hayli heves kırıcı geçmiş olması muhtemel bir milli maç dönemi yaşadı. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Sırbistan ve Hollanda karşısındaki iki galibiyette Karl'a toplam yalnızca sekiz dakika süre verdi . İlk kez milli formayı giyen Brajan Gruda ise sağ kanatta parladı.

Bayern Münih'e dönen Karl, cuma günü Köln ile 1-1 berabere kalınan maçta hayal kırıklığı yarattı. Aynı maçta hücumdaki iki partneri Harry Kane ve Michael Olise de sakatlandı. Serge Gnabry ve Ismael Saibari'nin de şu anda forma giyememesi, Jamal Musiala ile Luis Diaz'ın ise sakatlıklarından henüz yeni dönmüş olması nedeniyle Karl, bir anda hücumda tamamen sağlıklı ve A takımda yer edinmiş son oyuncu olarak kaldı.

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Bu nedenle Bayern Münih, Lille karşısında umutlarını büyük ölçüde ona bağlamıştı. Ne var ki Karl, Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic ve Nathaniel Brown'dan oluşan geçici hücum hattına liderlik etmek yerine 1-2'lik yenilgide Bayern Münih A takımı adına bugüne kadarki belki de en kötü performansını sergiledi . Hücumda hiçbir etki gösteremedi; Lille'in beraberlik golünden önce asisti yapan Nathan Ngoy'u da savunmada fazlasıyla isteksiz biçimde karşıladı.

Karl yeniden “dipte”. Kadrodaki sıkıntılı durum nedeniyle form düşüşü Bayern Münih'i şu anda özellikle zorluyor, ancak bunun somut sonuçları olması pek olası değil. Alternatiflerin yokluğunda Karl, önümüzdeki haftalarda doğal olarak bolca forma şansı bulacak. Muhtemelen cumartesi günü Hamburg karşısında da ilk 11'de yer alacak.