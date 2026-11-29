Reklam

Üst üste üçüncü maçında da kazanamadı: Çok sayıda eksiği bulunan ve uzun süre 10 kişi oynayan Bayern, Hamburger SV deplasmanında 0-0'lık beraberlikle yetindi. Bayernli oyuncuların performans değerlendirmesi.

1. FC Köln karşısında beraberlik, OSC Lille deplasmanında yenilgi, Jamal Musiala hakkındaki tartışmalar ve şimdi de kas lifi yırtığı nedeniyle yeniden sahalardan uzak kalan oyuncunun durumu . Bunlara Manuel Neuer, Alphonso Davies, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari ve Harry Kane'in sakatlıkları da eklendi. Münih ekibi, Hamburg'a hem moral hem de kadro açısından sıkıntılı bir durumda gitti.

Vincent Kompany, Sacha Boey, Bara Ndiaye ve Noah Codjo-Evora'ya sürpriz bir kararla ilk 11'de yer verdi . Münih ekibi maçın büyük bölümüne hâkim olsa da neredeyse hiç fırsat yaratamadı. Joshua Kimmich, 44. dakikada gereksiz bir sert hareket nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü .

Borussia Dortmund, pazar günü Bayer Leverkusen'i yenerse Bundesliga'nın zirvesindeki puan farkını dörde çıkarabilir.

Reklam Reklam

Bayern Münih'in Hamburger SV deplasmanındaki maçının haberini buradan okuyabilirsiniz.

Related Topics

Gelecek maçlar FCB DFB Kupası 14:45 BSC

Bayern'in HSV maçındaki oyuncu notları: Jonas Urbig

Kariyerinin bugüne kadarki belki de en sıra dışı kurtarışını yaptı. 48. dakikada Urbig, Stanisic'in kendi kalesine doğru uzaklaştırdığı topun kontrollü bir geri pas sayılmasından (yersiz yere) endişelendi. Bu yüzden topu elleriyle kurtarmak yerine kale çizgisinin hemen önünde kafayla üstten dışarı gönderdi. Albert Grönbaek'in kurnazca kullandığı serbest vuruşu (45+1) ve Sebastiaan Bornauws'un yakın mesafeden şutunu (49) ise alışıldık biçimde kurtardı. Not: 2,5.

Bayern'in HSV maçındaki oyuncu notları: Sacha Boey

Sonradan oyuna girdiği beş kısa süren maçın ardından bu sezon ilk kez ilk 11'de başladı. Çabaladı ancak maç eksiği belirgin biçimde hissedildi. Not: 4.

Reklam

Bayern'in HSV maçındaki oyuncu notları: Min-Jae Kim

Savunmada çok sağlamdı. 23. dakikada savunma arkasına sarkan Patson Daka'ya karşı girdiği kritik mücadele bunun örneklerinden biriydi. Kim hücuma da katkı verdi: 19. dakikada Ndiaye'yi pozisyona sokan başarılı bir derinlemesine pas attı, 60. dakikada ise etkileyici bir çalımla rakip ceza sahasına girdi. Not: 2.

Bayern'in HSV maçındaki oyuncu notları: Jonathan Tah

Dayot Upamecano'nun yerine ilk 11'de başladı. Savunmadaki partneri Kim'e göre çok daha az öne çıktı ama yine de düzgün bir performans sergiledi. Not: 3.

Reklam

Bayern'in HSV maçındaki oyuncu notları: Josip Stanisic

Savunmanın iki kanadı arasında yer değiştirmeyi sürdürdü. HSV karşısında yine solda başladı. 48. dakikada topu kendi kalesine doğru uzaklaştırarak Urbig'in kafayla yaptığı müdahaleye yol açtı. 63. dakikada ise Rössing-Lelesiit'e attığı tekme nedeniyle ceza almaması büyük şanstı. Not: 4.

IMAGO

Bayern'in HSV maçındaki oyuncu notları: Joshua Kimmich

Kimmich, 4. dakikada bir korneri neredeyse doğrudan gole çevirecekti. Sonrasında takımı ileri taşımaya çalıştı ama belirleyici bir katkı yapamadı. Devre arasından hemen önce ise tamamen gereksiz bir hareket nedeniyle doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Alexander Rössing-Lelesiit önce Kimmich'i hafifçe itti, bunun üzerine Kimmich rakibini saçından çekerek yere düşürdü. Not: 6.

Reklam

Bayern'in HSV maçındaki oyuncu notları: Tom Bischof

Çift ön liberonun hareketli ismiydi. Bayernli oyuncular arasında açık ara en çok topla buluşan isim oldu, birçok ikili mücadele kazandı ve oyunu açan bazı paslar verdi. Not: 3.

Bayern'in HSV maçındaki oyuncu notları: Lennart Karl

Form düşüklüğünü açıklamak giderek zorlaşıyor . Karl, Köln ve Lille maçlarında olduğu gibi HSV karşısında da sağ kanatta çok zayıf bir performans sergiledi. 52. dakikada, görünüşe göre kalça sorunları nedeniyle oyundan alındı. Not: 5.

Reklam

Bayern'in HSV maçındaki oyuncu notları: Aleksandar Pavlovic

10 numara pozisyonunda sık sık topla buluştu ancak sonuçta etkisiz kaldı. Not: 4.

IMAGO

Bayern'in HSV maçındaki oyuncu notları: Bara Ndiaye

18 yaşındaki Senegalli oyuncu, bu sezon daha önce iki maçta toplam dört dakika süre almıştı. HSV karşısında ilk kez ilk 11'de yer aldı, üstelik alışık olmadığı sol kanat pozisyonunda. 19. dakikada ceza sahasında tehlikeli bir pozisyona girdi ancak şutu engellendi. Bunun dışında fazla görünmedi ve devre arasında oyundan alındı. Not: 4,5.

Reklam

Bayern'in HSV maçındaki oyuncu notları: Noah Codjo-Evora

Karl, Bischof ve Konrad Laimer'le yaptığı denemelerin başarısız olmasının ardından Kompany, HSV karşısında ileri uçta ilk kez Noah Codjo-Evora'yı ilk 11'de tercih etti. 19 yaşındaki hücum oyuncusu sık sık pas almak için boşa çıksa da oyuna pek giremedi. 9. dakikadaki şutu dışında öne çıkan bir katkı yapmadı. Not: 5.

Bayern'in HSV maçındaki oyuncu notları: Sonradan oyuna girenler

Luis Diaz: Devre arasında Ndiaye'nin yerine girdi. Böylece kas demeti yırtığını atlattıktan sonra ikinci kez sonradan oyuna dâhil oldu. Sol kanatta oynadı ve Bayern'in hücumuna en azından biraz hareket getirdi. Not: 3,5.

Reklam

Konrad Laimer: 52. dakikada Karl'ın yerine girdi, sonrasında sağ kanatta oynadı. 87. dakikada bir sorun yaşayarak yeniden oyundan çıkmak zorunda kaldı. Not: 4.

Nathaniel Brown: Maçın bitimine kısa süre kala Laimer'in yerine girdi. Değerlendirme yapılmadı.