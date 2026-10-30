Wael Mohya'nın olağanüstü yetenekli olduğunu ve kendi kuşağına damga vuracak bir oyuncu olma potansiyeli taşıdığını, en geç geçen haftanın cuma gününden beri Almanya'da futbolla ilgilenen herkes biliyor. Ancak 17 yaşındaki oyuncunun bocalayan eski dev Borussia Mönchengladbach'ı VfB Stuttgart deplasmanında 3-2'lik galibiyete taşıyarak takımına bu Bundesliga sezonundaki yedinci maçında ilk galibiyetini kazandırması ne kadar etkileyiciyse, Mohya'yı özel kılan şeyler yalnızca saha içindekiler değil.

Gladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder kısa süre önce Sport1-Doppelpass programında, "Her zaman iyiye işaret olan bir şey var: Takımda inanılmaz seviliyor" dedi. Böylesine övgüyle anılan bir süper yeteneğin kolayca kapılabileceği yıldız kaprisleri konusunda kimsenin endişesi yok. Dışarıdan bakan biri bile Mohya'nın takım arkadaşları arasında neden bu kadar sevildiğini rahatlıkla anlayabilir: Yüzündeki sürekli muzip gülümseme, Moyas'ın biraz dalgın ama sevimli, rahat tavrını sevmemeyi neredeyse imkânsız kılıyor. Profesyonel futbolun zorlu rekabetinde vazgeçilmez olan sağlıklı özgüveni, hoş ve içten bir alçakgönüllülükle bir arada taşıyor.

Schröder, Borussia'nın en değerli genç yeteneğinin karakterini ve yetiştiği ortamı örnek göstererek, "Wael çok iyi yetiştirilmiş, harika bir aile ortamı var; oldukça sakin" dedi. Mohya'nın henüz 17 yaşındayken Gladbach gibi büyük bir kulübün umut kaynağı olarak görülüp her yerde göklere çıkarıldığı böyle bir durumda bu özellikle önemli bir etken. Bir yandan ayakları yere basmaya devam etmek ve işlenmemiş bir cevherin gelişimi için gerekli şeyleri gözden kaçırmamak, diğer yandan da bunun getirdiği baskı altında ezilmemek gerekiyor. Bilindiği gibi pek çok yetenek bu sınavı geçemedi.

Mohya, bu iki tuzaktan da kaçınmak için son derece donanımlı. Ayaklarının yerden kesilmesi mi? En yakınındakiler buna izin vermeyeceği için şu anda bu ihtimal yok gibi görünüyor. Sevimli bir örnek: Birkaç ay önce Gladbach'ın YouTube kanalında bir taraftar, kendisinin mi yoksa yaklaşık bir buçuk yaş büyük, yazdan beri Regionalliga ekibi VfB Hilden'de oynayan ağabeyi Rayan'ın mı daha iyi olduğunu sorduğunda Mohya gülmekten kendini alamadı. Sonunda, "Doğruyu söylersem annemden azar işitirim" dedi. Kısacası ne yapabileceğini çok iyi biliyor ama bunun kendisini herkesten üstün kılmadığının da farkında.

Wael Mohya, Raffael ve Ronaldinho'ya hayrandı

Borussia-Park yakınlarında büyüyen ve ağabeyi Rayan ile babası sayesinde futbola başlayan Mohya, yedi yaşındayken Gladbach'a katıldı. O dönem Borussia'da harikalar yaratan Gladbach efsanesi Raffael'e hayrandı. En parlak dönemlerini izleyememiş olsa da Ronaldinho'ya da hayranlık duyuyordu. Mohya, kicker röportajında, "Çocukken doğum günümde bana bir tablet hediye edildi. Barcelona'nın özet görüntülerini izledim; Messi'nin ve Ronaldinho'nun yer aldığı pozisyonlar vardı. Top hâkimiyeti beni hemen büyüledi" diye anlattı.

31 Aralık 2008'de doğduğu için kendi yaş grubunda bile kaçınılmaz olarak hep en küçük oyuncuydu. Altyapıda zaman zaman belirgin yaş farklarını kapatmak, fiziksel olarak da rakiplerine ayak uydurmanın yollarını bulmak zorundaydı. Bugünkü oyununa bunun kazandırmış olabileceği ek bir özellik var: Rakiplerini geçmek için her zaman kusursuz bir çalıma ihtiyaç duymuyor.

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Stuttgart karşısında skoru o an için 2-1'e getiren goldeki muhteşem asistinde olduğu gibi. Leo Sauer ve Lorenz Assignon'a karşı girdiği bire iki mücadelede topu kaybedecek gibi görünse de rakiplerini geçme konusundaki kararlılığı sayesinde, faul sınırını zorlayarak da olsa bunu bir şekilde başardı. Sportif direktör Schröder maçın ardından Sky yayınında, Stuttgart'ta Gladbach'ın önemli üçüncü golünü de atan genç oyuncu için, "Wael 17 yaşında, bir düşünün. Burada topla nasıl ilerlediğine, bire birleri nasıl oynadığına, ikinci golü nasıl hazırladığına bakın" diyerek övgüler yağdırdı.

Beş gün önce Hoffenheim'a karşı 2-1 kaybedilen maçta da güzel bir gol atan Mohya, böylece 17 yaş 296 günlükken Bundesliga tarihinde üst üste iki maçta gol atan en genç dördüncü oyuncu oldu. Mohya, Borussia'nın şimdiye kadar hayli zorlu geçen sezonundaki en büyük umut ışığı; takım hâlâ puan tablosunun son sırasında. Bundesliga'da etkileyici derecede erken bir yaşta ilk 11 oyuncusu olma yolunda ilerliyor. Topla sahip olduğu muazzam özellikler ise herkesin görebileceği türden: Üstün çalım becerisi, topu ayağına yakın tutabilmesi, hızı, yaratıcılığı ve iki ayağını da kullanabilmesi.

Wael Mohya, yalnızca topla değil, topsuz oyunda da örnek

En çok sol kanatta ya da sol iç koridorda 10 numara olarak oynamayı seven Mohya, kendisini "Yaratıcı, özgür, topla güçlü. Kaygısız, içgüdüsel, pozisyonları çabuk okuyan" sözleriyle tanımlıyor. Onun kadar genç ve yaratıcı bir futbolcu için oldukça dikkat çekici biçimde, iyi bir hücum oyuncusunun "takımın hücumuna katkıda bulunması ama aynı şekilde savunmaya da yardım edip geriye koşması gerektiğini" inandırıcı bir şekilde vurguluyor. "Herkes topla oynamayı sever, ben de öyle. Ama topsuz oyun da en az onun kadar önemli."

Üstelik Mohya bu yaklaşımı şimdiden düzenli olarak sahaya yansıtıyor. Gladbach Teknik Direktörü Alexander Blessin, Stuttgart galibiyetinin ardından üstün yetenekli oyuncusunun özellikle topsuz oyununu överek, "Sadece asisti ve golü tarif edilemeyecek kadar iyi değildi. İnanılmaz derecede çok iş yaptı, taktiksel açıdan gerçekten çok ama çok iyi oynadı. Geriye koştu, merkezin kapatılmasına da yardım etti" dedi ve ekledi: "Normalde birini öne çıkarmaktan pek hoşlanmam ama bu gerçekten çok, çok, çok iyiydi."

Mohya, Gladbach'ın birkaç yıldır kendi altyapısından çıkan yeteneklere üst seviyede kendilerini gösterme fırsatını daha fazla sunmayı açıkça hedeflemesinden de yararlanıyor. Aşağı Ren bölgesindeki kulüp ise onun son dönemdeki gelişimini gördükçe hâlâ kadroda olmasından daha da büyük mutluluk duyuyordur. Zira çok da uzun olmayan bir süre önce bu hiç de kesin değildi.

Gladbach, Wael Mohya'yı ilk profesyonel maçından önce neredeyse kaybediyordu

2025 yazının başlarında Gladbach, o sırada 16 yaşında olan Mohya'yı profesyonel takımda ilk maçına çıkmadan kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Kulüp, oyuncunun o dönem sona ermek üzere olan sözleşmesini uzatmayı ihmal etmişti. Bir anda basında orta saha yeteneğinin Borussia'dan ayrılacağına ilişkin haberler bile çıktı. Başta Eintracht Frankfurt olmak üzere başka Bundesliga kulüplerinin onu kadrosuna katmaya çalıştığı, Ajax Amsterdam'ın da ilgilendiği söyleniyordu.

Mohya, Almanya U17 şampiyonasının belirleyici aşamasında dikkatleri üzerine çekmişti. Haziran 2025'in başında Bayern Münih'e karşı oynanan yarı finalde, kısa süre sonra Almanya rekortmeni kulübün yıldızlarıyla Kulüpler Dünya Kupası'na gitme fırsatı bulacak Lennart Karl'ı bile gölgede bıraktı. Gladbach'ın U17 takımı, Karl ve arkadaşlarını 3-1 yendi. Sahada öne çıkan isim, bugün Bayern Münih'in yıldızı ve A millî takım oyuncusu olan Karl değil, iki gol atan Mohya'ydı. Bir hafta sonra RB Leipzig'e karşı 3-1 kazanılan finalde de gol ve asistle belirleyici rol oynaması, hakkındaki heyecanı iyice artırdı.

Yaklaşık bir ay sonra Gladbach, Mohya'nın "çok sayıda başka teklife rağmen Borussia'da kendisine gösterdiğimiz yolda ilerlemeye karar verdiğini" duyurabildi. O sırada henüz 16 yaşında olan oyuncu, 2028'e kadar sürecek sözleşmesini uzattı. Bunda belirleyici olan, yaşı gereği U19'daki ilk yılına henüz başlayacak olmasına rağmen hemen profesyonel takımda fırsat bulma ihtimaliydi.

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Belki de asıl çıkışını çok daha önce yapabilirdi. Ancak Mohya, 2025 yaz hazırlıklarında Valencia ile oynanan hazırlık maçında dizindeki iç yan bağda kısmi yırtık yaşadı ve bu nedenle ilk etapta haftalarca sahalardan uzak kaldı. Mohya, "Kolay değildi. Dolu Borussia-Park'taki ilk maçımdı, herkes kulübümüzün 125. yıl dönümüne odaklanmıştı ve böyle bir sakatlık yaşadım. Ama sonunda durumu çabuk kabullendim ve hemen yeniden önüme baktım" diye anlattı.

Wael Mohya, Gladbach tarihinin en genç ilk maçına çıkan oyuncusu

U19 takımı üzerinden yeniden form tutan Mohya için beklenen an Ekim 2025'in sonunda geldi: Karlsruher SC'ye karşı 3-1 kazanılan Almanya Kupası maçında profesyonel kariyerindeki ilk maçına çıktı. Böylece Gladbach tarihinde ilk maçına çıkan en genç oyuncu oldu: 16 yaş, dokuz ay ve 27 gün. Mohya'nın gelişiminde önemli rol oynayan dönemin Gladbach Teknik Direktörü Eugen Polanski, "Saat ve gençleri koruma yasası nedeniyle dikkatli olmalıydık. Maç uzatmaya gitseydi iş zorlaşırdı" diye şakalaştı. Ardından ilk maçına çıkan oyuncuya ayrıca övgüde bulundu: "Deneyim kazanılmasından yanayım. 16, 17 ya da 18 yaşında olması fark etmez; belirleyici olan performans. Bu çocuk iyi, çok profesyonel. İlk gelenlerden ve en son ayrılanlardan biri."

O günden bu yana bir yıl geçti ve Mohya birkaç adım daha ileri gitti. Bunlardan biri de mart ayının başında Münih'te geldi: Bayern'e karşı 4-1 kaybedilen maçta 17 yaşındaki oyuncu, oyuna girdikten kısa süre sonra Borussia'nın tek golünü atarak Bundesliga'daki ilk golünü kaydetti. U17 yarı finalinden yaklaşık dokuz ay sonra Lennart Karl'la yeniden karşılaştı: "Münih'teki maçtan sonra işlerin ne kadar hızlı değişebildiği üzerine biraz sohbet ettik. Bir de formalarımızı değiştirdik" diyor Mohya.

Mohya, kendisi gibi 2008 doğumlu olan Karl'la birkaç yıl önce Almanya U16 millî takımında birlikte oynamıştı. Bu süreçte, bugüne kadar A millî takımda dört maça çıkan Bayern yeteneğinin yükselişi biraz daha hızlı ilerledi. Ancak göreve yeni gelen Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un, görevdeki ilk kampında dokuz oyuncuya Almanya formasıyla ilk maçlarını oynatarak aldığı cesur kararlar düşünüldüğünde, Mohya'nın da artık onun yakın takibinde olması oldukça muhtemel. Üstelik Gladbachlı oyuncu, topla becerilerinin yanı sıra pres ve karşı pres özellikleriyle de Klopp'un oyun tarzına biçilmiş kaftan.

Wael Mohya gelecekte Almanya için mi, Fas için mi oynayacak?

Ancak Mohya'nın Almanya için oynamak isteyip istemediği henüz tamamen belirsiz. Genç oyuncu şimdiye kadar genç millî takımlarda hep Almanya forması giydi ve son olarak eylül ayının sonunda Almanya U21 takımında ilk maçına çıktı. Fakat Fas kökenli olduğu için Kuzey Afrika ülkesini de seçebilir. Üstün teknik becerilere sahip oyuncu, yaz aylarında "Henüz her şey mümkün" diyerek durumunu bir kez daha netleştirmiş ve "Karar vermek için acele etmiyorum" demişti.

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Mohya'nın mart ayında kicker dergisine doğruladığı üzere Fas Futbol Federasyonu kendisiyle şimdiden iletişime geçti. Faslılar, Mohya'yı millî takım tercihini değiştirmeye ikna etmeyi ve İspanya ile Portekiz'le birlikte ev sahipliği yapacakları 2030 Dünya Kupası'nın öne çıkan isimlerinden biri olarak yetiştirmeyi çok istiyor. Dolayısıyla Almanya Futbol Federasyonu tehlikenin farkında ve en umut vadeden yeteneklerinden birini kaybetmemek için mutlaka yoğun çaba gösterecektir.

Mönchengladbach'ta ise Mohya'nın kariyerindeki bir sonraki adımı atmak için kulüpten ayrılacağı günün er ya da geç geleceği biliniyor. Sky kanalının kısa süre önce aktardığına göre Bayern Münih, Mohya'yı yakından takip eden kulüpler arasında. Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Bayer Leverkusen gibi diğer üst düzey Alman kulüpleri için de aynısı geçerli.

Ancak Bild gazetesine göre özellikle Bayern şimdiden küçük bir avantaj elde etti. Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl ve sportif direktör Christoph Freund'un, Mohya'nın yakın çevresine Gladbach'taki mevcut sözleşme durumunun tam olarak ne olduğunu ve olası bir transferin nasıl gerçekleştirilebileceğini sordukları belirtiliyor. Bild'e göre Bayern ciddi adımlar atarsa "şansı yüksek".

Mohya'nın Gladbach'dan kışın ayrılması düşük ihtimal, ancak gelecek yaz durum farklı olabilir. Sky kanalına göre kulüpte kalmasının ilk koşulu ligde kalınması; takımın bundan sonraki sportif hedefleri de kuşkusuz önemli bir rol oynuyor.

Her durumda Gladbach, 2027'de onu satmak zorunda kalmamak için Mohya'nın 2028'de sona erecek sözleşmesini uzatmak istiyor. Bild'e göre bu konuda görüşmeler yapıldı bile. Bonuslar dâhil maaşının iki milyon avroya çıkarılarak iki katına yükseltilmesi konuşuluyor.

Görüşmelerin büyük bir özenle yürütülmesi ve oyuncunun kendisinin bu süreçten mümkün olduğunca az etkilenmesinin amaçlanması, Mohya'nın sakin çevresine uygun düşüyor. Sportif direktör Schröder'in son olarak Sport1-Doppelpass programında vurguladığı gibi, Mohya Borussia'da "çok mutlu". Ancak Schröder, orta vadeli geleceği gerçekçi biçimde değerlendirmeyi de biliyor: "Hayatı boyunca Borussia Mönchengladbach'ta oynamayacak."