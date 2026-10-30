Wael Mohya'nın olağanüstü yetenekli olduğunu ve kuşağının öne çıkan oyuncularından biri olma potansiyeli taşıdığını, en geç geçen cuma gününden beri Almanya'da futbolla ilgilenen herkes biliyor. Ancak 17 yaşındaki oyuncunun bocalayan eski dev Borussia Mönchengladbach'ı Stuttgart deplasmanında VfB karşısında 3-2'lik galibiyete taşıyarak takımına bu Bundesliga sezonundaki yedinci maçında ilk zaferini kazandırması ne kadar etkileyiciyse, Mohya'yı özel kılan yalnızca saha içindeki özellikleri de değil.

Gladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder kısa süre önce Sport1-Doppelpass programında, "Her zaman iyiye işaret olan bir şey var: Takımda inanılmaz seviliyor" dedi. Böylesine büyük övgüler alan bir süper yeteneğin kısa sürede sergileyebileceği kaprisler konusunda kimsenin endişesi olmadığını belirtti. Dışarıdan bakan biri bile Mohya'nın takım arkadaşları tarafından neden bu kadar sevildiğini kolayca anlayabilir: Yüzünden eksik olmayan muzip gülümsemesiyle Moya'nın dalgın ama sevimli, rahat tavrını sevmemek elde değil. Profesyonel futbolun zorlu ortamında vazgeçilmez olan sağlıklı özgüveni, hoş ve içten bir alçakgönüllülükle birleştiriyor.

Schröder, Borussia'nın en değerli genç yeteneğinin karakterini ve çevresini örnek göstererek, "Wael inanılmaz iyi yetiştirilmiş, harika bir aileden geliyor, oldukça sakin" dedi. Bu, Mohya'nın henüz 17 yaşındayken Gladbach kadar büyük bir kulübün umut kaynağı ilan edildiği ve her yerde övgülere boğulduğu böyle bir durumda özellikle önemli bir etken. Bir yandan ayakları yere basmayı sürdürüp henüz işlenmemiş bir cevherin gelişimi için gerekli şeyleri gözden kaçırmamak, diğer yandan da bunun getirdiği baskı altında ezilmemek gerekiyor. Bilindiği gibi daha önce pek çok yetenek bunu başaramadı.

Mohya, bu iki tuzaktan da kaçınmaya fazlasıyla hazır. Ayakları yerden kesilir mi? Şu an için bu mümkün görünmüyor; çünkü en yakınları buna izin vermez. Bunun sevimli bir örneği var: Birkaç ay önce Gladbach'ın YouTube kanalında bir taraftar, kendisine mi yoksa yaklaşık bir buçuk yaş büyük olan ve yazdan beri bölgesel lig ekibi VfB Hilden'de oynayan ağabeyi Rayan'a mı daha iyi futbolcu olduğunu sorduğunda Mohya kahkahalara boğuldu. Sonunda, "Gerçeği söylersem annemden azar işitirim" dedi. Özetle, neler yapabildiğini çok iyi biliyor ama bunun kendisini herkesten üstün kılmadığının da farkında.

Wael Mohya, Raffael ve Ronaldinho'ya hayrandı

Borussia-Park'ın yakınında büyüyen ve ağabeyi Rayan ile babası sayesinde futbola başlayan Mohya, yedi yaşındayken Gladbach'a katıldı. O dönemde Borussia formasıyla harikalar yaratan Gladbach efsanesi Raffael'e hayrandı. Parlak dönemlerini izleme fırsatı bulamamış olsa da Ronaldinho'ya da hayranlık duyuyordu. Mohya, kicker röportajında, "Çocukken doğum günümde bana bir tablet hediye edilmişti. FC Barcelona'nın özet görüntülerini izlerdim; Messi'nin ve Ronaldinho'nun da görüntüleri vardı. Topla olan becerisi beni hemen büyülemişti" diye anlattı.

31 Aralık 2008'de doğduğu için kendi yaş grubunda bile doğal olarak hep en küçüktü. Altyapıda zaman zaman önemli yaş farklarını kapatmak, buna rağmen fiziksel olarak ayakta kalmanın yollarını bulmak zorunda kaldı. Bugünkü oyununa bunun kazandırmış olabileceği ek bir özellik var: Rakiplerini geçmek için her zaman kusursuz bir driplinge ihtiyaç duymuyor.

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Stuttgart karşısında skoru geçici olarak 2-1'e getiren golde yaptığı müthiş asistte olduğu gibi. Leo Sauer ve Lorenz Assignon'a karşı ikiye bir kaldığı pozisyonda durdurulacak gibi görünüyordu. Ama rakiplerini geçmeye kararlıydı ve faul sınırında dolaşarak bunu bir şekilde başardı. Sportif direktör Schröder, Stuttgart'ta Gladbach'ın kritik üçüncü golünü de bizzat atan genç oyuncu için maçın ardından Sky ekranlarında, "Wael 17 yaşında, bir düşünün. Burada topla nasıl ilerlediğine, bire birleri nasıl oynadığına, ikinci golü nasıl hazırladığına bakın" diyerek övgüler yağdırdı.

Beş gün önce Hoffenheim'a karşı 2-1 kaybedilen maçta da güzel bir gol attığı için Mohya, 17 yıl 296 günlükken Bundesliga tarihinde üst üste iki maçta gol atan en genç dördüncü oyuncu oldu. Hâlâ ligin son sırasında bulunan Borussia'nın şimdiye kadar hayli zorlu geçen sezonundaki en büyük umut ışığı Mohya. Bundesliga'da ilk 11 oyuncusu olma yolunda etkileyici bir hızla ilerliyor. Topla sahip olduğu muazzam özellikler ise herkesin görebileceği türden: Üst düzey dripling, topu ayağına yakın tutma becerisi, hız, yaratıcılık ve iki ayağını da kullanabilmesi.

Wael Mohya yalnızca topla değil, topsuz oyunda da örnek

En çok sol kanatta veya sol iç koridorda görev yapan bir 10 numara olarak oynamayı seven Mohya, kendisini "Yaratıcı, özgür, topla güçlü. Kaygısız, içgüdüsel, oyundaki durumları çabuk okuyan" diye tanımlıyor. Onun gibi böylesine genç ve yaratıcı bir futbolcu için oldukça dikkat çekici olan ise iyi bir hücum oyuncusunun "takımda hücuma yön vermesi, ama aynı şekilde savunmaya da yardım edip geriye koşması gerektiğini" içtenlikle vurgulaması. Mohya, "Herkes topla oynamayı sever, ben de öyle. Ama topsuz oyun da aynı derecede önemli" diyor.

Daha da iyisi, Mohya bu anlayışı şimdiden düzenli olarak sahaya yansıtıyor. Gladbach Teknik Direktörü Alexander Blessin, Stuttgart galibiyetinin ardından üstün yetenekli oyuncusunun özellikle topsuz oyundaki çalışmasını öne çıkararak, "Sadece asisti ve golü tarif edilemeyecek kadar iyi değildi. İnanılmaz çalıştı, taktiksel açıdan gerçekten çok, çok iyi davrandı. Geriye koştu, merkezin kapanmasına yardım etti" dedi ve ekledi: "Normalde birini özellikle öne çıkarmayı sevmem ama bu gerçekten çok, çok, çok iyiydi."

Mohya, Gladbach'ın birkaç yıldır kendi altyapısından çıkan yeteneklere A takımda kendilerini gösterme fırsatını daha fazla verme hedefinden de yararlanıyor. Bununla birlikte Aşağı Ren bölgesindeki kulüp, Mohya'nın son dönemdeki gelişimi düşünüldüğünde onun hâlâ takımda olmasından daha da büyük mutluluk duyuyor olmalı. Çünkü çok kısa bir süre önce bu hiç de kesin görünmüyordu.

Gladbach, Wael Mohya'yı ilk profesyonel maçından önce neredeyse kaybediyordu

Nitekim 2025 yazının başında Gladbach, o dönemde 16 yaşında olan oyuncuyu profesyonel takımdaki ilk maçına çıkmadan kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kulüp, Mohya'nın o sırada sona erecek sözleşmesini uzatmayı ihmal etmişti. Bir anda basında, orta saha yeteneğinin Borussia'dan ayrılacağına dair haberler bile çıktı. Başta Eintracht Frankfurt olmak üzere bazı Bundesliga kulüplerinin onu kadrosuna katmak istediği, Ajax Amsterdam'ın da ilgilendiği söylendi.

Mohya, Almanya U17 şampiyonasının kritik aşamasında dikkatleri üzerine çekmişti. Haziran 2025'in başında FC Bayern'e karşı oynanan yarı finalde, kısa süre sonra rekor şampiyonun yıldızlarıyla Kulüpler Dünya Kupası'na gitme fırsatı bulan Lennart Karl'ı bile gölgede bıraktı. Gladbach'ın U17 takımı Karl ve arkadaşlarını 3-1 yendi. Sahada öne çıkan ve iki gol atan isim, bugün FCB'nin yıldızı ve Almanya A millî takım oyuncusu olan Karl değil, Mohya'ydı. Bir hafta sonra RB Leipzig'e karşı 3-1 kazanılan finalde de golü ve asistiyle belirleyici rol oynaması, etrafındaki heyecanın iyice büyümesini sağladı.

Yaklaşık bir ay sonra Gladbach, Mohya'nın "çok sayıda başka teklife rağmen Borussia'da kendisine gösterdiğimiz yolda ilerlemeye karar verdiğini" duyurabildi. O sırada henüz 16 yaşında olan oyuncu, 2028'e kadar sürecek sözleşmesini uzattı. Kararında belirleyici olan, yaşı gereği A gençler kategorisindeki ilk yılına daha yeni başlayacak olmasına rağmen profesyonel takımda hemen şans bulma ihtimaliydi.

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Belki de kalıcı çıkışını çok daha erken yapabilirdi. Ancak Mohya, 2025 yaz hazırlık döneminde FC Valencia'ya karşı oynanan hazırlık maçında dizindeki iç yan bağda kısmi yırtık yaşadı ve bu yüzden haftalarca sahalardan uzak kaldı. Mohya, "Kolay değildi. Dolu Borussia-Park'taki ilk maçımdı, herkes kulübümüzün 125. yıl kutlamasına odaklanmıştı ve sonra böyle bir sakatlık yaşandı. Ama sonuçta durumu çabuk kabullendim ve hemen yeniden önüme baktım" diye anlattı.

Wael Mohya, Gladbach tarihinde ilk maçına çıkan en genç oyuncu

U19 takımında oynayarak sahalara döndü ve Ekim 2025'in sonunda beklediği an geldi: Karlsruher SC'ye karşı 3-1 kazanılan Almanya Kupası maçında profesyonel düzeydeki ilk karşılaşmasına çıktı. Böylece 16 yıl, dokuz ay ve 27 günlükken Gladbach tarihinde ilk maçına çıkan en genç oyuncu oldu. Gladbach'ın o dönemki teknik direktörü ve Mohya'nın gelişiminde önemli rol oynayan Eugen Polanski, "Saat ve gençleri koruma yasası nedeniyle dikkatli olmamız gerekiyordu. Maç uzatmaya gitseydi işimiz zorlaşacaktı" diye şaka yaptı. Ardından ilk maçına çıkan oyuncuyu özellikle överek, "Deneyim kazanılması gerektiğini düşünüyorum. 16, 17 ya da 18 yaşında olması fark etmez; belirleyici olan performans. Bu çocuk iyi ve çok profesyonel. İlk gelenlerden ve son ayrılanlardan biri" dedi.

O zamandan bu yana bir yıl geçti ve Mohya birkaç önemli adım daha attı. Bunlardan biri, mart başında Münih'teki dönüm noktasıydı: Bayern deplasmanında 4-1 kaybedilen maçta 17 yaşındaki oyuncu, oyuna girdikten kısa süre sonra Borussia'nın tek golünü atarak Bundesliga'daki ilk golünü kaydetti. U17 yarı finalinden yaklaşık dokuz ay sonra Lennart Karl ile yeniden karşılaştı. Mohya, "Münih'teki maçtan sonra işlerin ne kadar hızlı değişebildiği üzerine biraz sohbet ettik. Bir de formalarımızı değiştirdik" diyor.

Mohya, kendisi gibi 2008 doğumlu olan Karl ile birkaç yıl önce Almanya U16 millî takımında birlikte oynamıştı. Bu süreçte, artık A millî takımda dört maça çıkmış olan Bayern'in genç yeteneğinin yükselişi biraz daha hızlı ilerledi. Ancak yeni Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un ilk kampında dokuz oyuncuya birden A millî takımda ilk kez forma şansı vermesiyle ortaya koyduğu cesur tercihler düşünüldüğünde, Mohya'nın da artık onun radarında olma ihtimali oldukça yüksek. Üstelik Gladbachlı oyuncu, topla becerilerinin yanı sıra önde baskı ve top kaybı sonrası baskıdaki özellikleriyle de Klopp'un oyun tarzına son derece uygun.

Wael Mohya gelecekte Almanya için mi, Fas için mi oynayacak?

Ancak Mohya'nın Almanya için oynamak isteyip istemediği henüz tamamen belirsiz. Genç oyuncu şimdiye kadar alt yaş kategorilerinde hep Almanya formasını giydi ve son olarak eylül ayının sonunda Almanya U21 takımıyla ilk maçına çıktı. Fakat Fas kökenleri bulunan Mohya, Kuzey Afrika ülkesini de seçebilir. Yetenekli oyuncu yaz aylarında, "Her şey hâlâ mümkün" diyerek durumu bir kez daha netleştirmiş ve "Karar vermek için acele etmiyorum" diye eklemişti.

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Mart ayında kicker dergisine doğruladığı üzere, Fas Futbol Federasyonu kendisiyle temasa geçti. Faslılar, Mohya'yı millî takım tercihini değiştirmeye ikna etmek ve İspanya ile Portekiz'le birlikte düzenleyecekleri 2030 Dünya Kupası'nın öne çıkan isimlerinden biri olarak yetiştirmek istiyor. Dolayısıyla Almanya Futbol Federasyonu tehlikenin farkında ve en umut vadeden yeteneklerinden birini kaybetmemek için mutlaka yoğun çaba gösterecektir.

Mönchengladbach'ta ise Mohya'nın kariyerinde bir sonraki adımı atmak için kulüpten ayrılacağı günün er ya da geç geleceği biliniyor. Kısa süre önce Sky tarafından aktarıldığı üzere, FC Bayern de Mohya'yı yakından izleyen kulüpler arasında. Habere göre Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Bayer Leverkusen gibi diğer Alman üst düzey kulüpleri de aynı durumda.

Ancak Bild'e göre özellikle Bayern şimdiden küçük bir avantaj elde etti. Bayern Sportif İşler Sorumlusu Max Eberl ile Sportif Direktör Christoph Freund'un, Gladbach'taki mevcut sözleşme durumunun tam olarak ne olduğunu ve olası bir transferin nasıl gerçekleştirilebileceğini Mohya'nın yakın çevresine doğrudan sorduğu belirtiliyor. Bild'e göre Bayern somut adım atarsa "şansı yüksek".

Mohya'nın Borussia'dan kışın ayrılması pek olası değil, ancak gelecek yaz durum değişebilir. Sky'a göre kalması için öncelikle takımın ligde kalması gerekiyor; kulübün sportif geleceği de elbette önemli bir rol oynuyor.

Her hâlükârda Gladbach, 2027'de oyuncuyu satmak zorunda kalmamak için Mohya'nın 2028'de sona erecek sözleşmesini uzatmak istiyor. Bild'e göre bu konuda görüşmeler yapıldı bile. Primler dâhil maaşının iki katına çıkarılarak iki milyon euroya yükseltilmesi konuşuluyor.

Görüşmelerin büyük bir özenle yürütülmesi ve oyuncunun bunlardan mümkün olduğunca az etkilenmesinin istenmesi, Mohya'nın sakin çevresine uygun düşüyor. Sportif direktör Schröder'in son olarak Sport1-Doppelpass programında vurguladığı gibi Mohya, Borussia'da "son derece mutlu". Ancak Schröder, orta vadeli geleceği de gerçekçi biçimde değerlendiriyor: "Hayatı boyunca Borussia Mönchengladbach'ta oynamayacak."