Salı akşamı Münih ekibinin deplasmanda aldığı şaşırtıcı derecede rahat 2-0'lık galibiyette 54. dakikada attığı golü önce takım arkadaşlarıyla bir sevinç yumağı oluşturarak kutlayan Karl, ardından kendisini eleştirenlere bir karşılık vermekten de geri durmadı. Bayern'in hücumdaki genç yıldızı, iki elini kulaklarına götürerek bir "bla bla" hareketi yaptı. Mesajı şuydu: Söyledikleriniz umurumda değil.

Karl daha önce de temelde aynı mesajı veren benzer gol sevinçleri yapmış ve soru işaretleri yaratmıştı.

Örneğin geçen yılın sonlarında Mainz ve Sporting Lizbon'a attığı gollerden sonra. O dönemde avuç içleri kendisine dönük iki elinin parmaklarını birbirine vurmuş, belki de ovuşturmuştu. Ardından sağ işaret parmağını dudaklarına götürmüştü. Birkaç hafta sonra 1. FC Köln karşısında oyuna sonradan girip gol attığında ise Karl önce Cristiano Ronaldo tarzında "sakin olun" hareketleri yapmış, ardından deplasman tribününün önünde Kylian Mbappe gibi kollarını kavuşturarak poz vermişti. Kendi yarı sahasına dönerken de gülümseyerek havaya kaldırdığı işaret parmağıyla yedek kulübesini göstermiş, sonra bileğindeki hayali saate dokunmuştu.

Vincent Kompany o dönem gülerek, "Kulübede oturan, hepsi genç olan birçok arkadaşı var. Sanırım arkadaşlarıyla konuştu. Hepsi genç çocuklar, belki henüz saatleri yoktur, kendilerine bir tane almaları gerekiyordur. Bilmiyorum" diye tahminde bulunmuştu. Gol sevinçleri zaman zaman tepki de çekmişti; birkaç hafta önce SV Elversberg'e attığı golün ardından ev sahibi taraftarların bulunduğu tribüne doğru yaptığı kışkırtıcı yürüyüş için özür dilemişti.

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Lennart Karl'ın Atletico Madrid karşısındaki gol sevinci Uli Hoeneß'e mi yönelikti?

Ancak salı akşamı Madrid'de yine dikkat çeken gol sevincinin oldukça hassas bir arka planı vardı.

Çünkü Karl bu hareketiyle teorik olarak, diğerlerinin yanı sıra Bayern'in onursal başkanı ve kulübün önde gelen ismi Uli Hoeneß'i kastetmiş olabilir. Ne de olsa 18 yaşındaki oyuncu hakkındaki son kamuoyu tartışmalarını başlatan isimlerden biri Hoeneß'ti. Kısa süre önce Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda Karl hakkında, "Onunla ciddi bir konuşma yapmaya karar verdim" demişti. Karl'ın "henüz süperstar olmaktan çok uzak" olduğunu söyleyen Hoeneß şöyle devam etmişti: "Genç oyuncuların alçakgönüllülüğe ihtiyacı var. Olise ile kıyaslanması ona açıkça iyi gelmiyor, aralarında hâlâ dağlar kadar fark var. [...] Genç oyuncuların baskıya da ihtiyacı var. Örneğin Lennart Karl'a sürekli kol kanat gerilmesinin iyi gelip gelmediğini bilmiyorum."

Öte yandan Bild kısa süre önce, gazetenin ifadesiyle Karl'ın "gösterişli yaşam tarzı"ndan kulüp içinde yalnızca Hoeneß'in rahatsız olmadığını yazmıştı. Son haftalarda yaşadığı küçük ve Karl'ın genç yaşı için son derece normal olan performans düşüşü sırasında, Almanya Millî Takımı formasını dört kez giyen oyuncuya ilişkin medyadaki tartışmalar da hız kazanmıştı.

Michael Ballack, Bayern Münih'in Lennart Karl'a yaklaşımı hakkında ne söyledi?

Menajeri Michael Ballack, geçen hafta sonu Borussia Dortmund ile oynanan kritik maç sırasında Karl'ı savunmuştu. Ancak bu açıklamalarıyla oyuncusu hakkındaki haberlerin gündemden düşmemesine de yol açmıştı. Ballack, Karl'a yaklaşımları nedeniyle Bayern yöneticilerini DAZN aracılığıyla eleştirirken FCB'nin sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl'i de hedef almıştı: "Uli Hoeneß'in onun kamuoyu önündeki imajını eleştirmesi meşru. Ama bu şekilde Lennart'ı kamuoyu önünde hedef hâline getirdiği de açık." Ballack sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Lennart'ın performansı yeniden belirgin biçimde yükselişe geçmişken Eberl'in şimdi onun bir düşüş yaşadığını söyleyip bunu hatalarla süslemesi, zamanlama açısından anlaşılmaz ve içerik açısından da en azından sorgulanmaya açık."

BVB karşılaşmasının ardından Eberl'e doğal olarak Ballack'ın sözleri sorulmuş, o da 50 yaşındaki ismin iki farklı rol üstlenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti: "Bunu DAZN yorumcusu olarak mı, yoksa oyuncunun menajeri olarak mı söylediğini bilmiyorum" diye karşılık veren Eberl, Sky'a şunları söylemişti: "Açıkçası medya üzerinden bir tartışma yürütülmesini doğru bulmuyorum." Karl'ın sportif durumuna ilişkin ise şunları vurgulamıştı: "Gelişiminde zaman zaman bir düşüş olabileceğini biliyorduk. Söylediğimiz de bundan başka bir şey değildi. Şimdi yeniden yükselişe geçtiğini ve doğru yolda olduğunu görüyoruz. Bu genç insanın bütün bunları bir kenara bırakabilmesi beni etkiliyor. Bayern Münih adına söylediğim şey buydu."

Turnuvanın başlamasından kısa süre önce uyluğundaki bir kas demetinde oluşan yırtık nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıran Karl, sezona alışmakta başlangıçta zorlanmıştı. Ancak hücuma dönük orta saha oyuncusunun performansı son maçlarda yeniden belirgin biçimde yükseldi. Atletico'ya attığı kritik gol de şimdilik bunun zirvesi oldu.

Mats Hummels, Lennart Karl'ın gol sevincinden neden rahatsız?

68. dakikada oyundan çıkan Karl'ın gol sevincine maçın ardından dünya şampiyonu Mats Hummels de değindi ve bundan epey rahatsız olduğunu belirtti. Prime Video'da yorumculuk yapan Hummels, "Artık bunu çok sık görüyoruz" dedi ve tepkisini şöyle dile getirdi: "Eleştiri futbolun bir parçası. Bu kadar çok para kazanmanın nedeni de bu kadar çok insanın futbol hakkında konuşması."

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Eski Alman millî futbolcu, Karl'ın bu tür gol sevinçleriyle genç oyunculara kötü örnek olmasından da rahatsız. Hummels, "Oğlum sekiz yaşında ve takımlarının maçlarında çocukların bu sevinci yaptığını şimdiden görüyorum, çünkü artık çok sık yapılıyor" dedi. "Oğlumun bu sevinci yapmasına izin vermiyorum. Ama bunun dışında Lennart Karl ve Bayern Münih'ten harika bir cevap."

Bayern'in sakatlıktan dönen kaptanı Manuel Neuer ise, "Burada tartışılacak ya da gündeme getirilecek bir şey yok" dedi. FCB oyuncularının bir araya gelerek yaptığı kutlamanın da özel bir nedeni olmadığını belirtti: "Lenny takımın çok önemli bir parçası. Grubun bir üyesi ve bu yüzden onunla birlikte seviniyoruz. Her zaman en iyi maçını çıkarmasını ve harika performanslar sergilemesini istiyoruz. Bugün bunu bir kez daha gösterdi."

74. dakikada attığı golle Almanya şampiyonu adına skoru 2-0'a getiren Konrad Laimer ise Karl'ın sevinci hakkında Prime Video'ya şunları söyledi: "Bu genç oyuncu adına sevindim. Sakin kalıyor, çok çalışıyor. Bugün de bunun karşılığını aldı; zaten emek verilerek atılmış bir goldü. Geri dönüp topu kazanıyor ve ardından bir şekilde ağlara gönderiyor." Avusturyalı oyuncu, Karl'ın genç olduğunu ve "hâlâ öğrenmesi, ilerleme kaydetmesi gerektiğini" söyleyerek, "Çok iyi bir yolda. Önünde büyük bir kariyer var" öngörüsünde bulundu.

Laimer ise kendi muhteşem golünü kollarını iki yana açarak kutlamakla yetindi. Karl, tepki çekmek istemiyorsa belki onu örnek almalı.