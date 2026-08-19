Şvab gençleri, Alman rekortmeninin kampüsünde 6-1’lik (4-0) galibiyete ulaştı. Sahanın açık ara en etkili ismi, ilk yarıdaki dört golün tamamını atan ve yeniden başlayan oyunun hemen ardından (50.) beşinci kez de sahneye çıkan Eniz Redzepi oldu. Münih ekibinin tek golünü Chris Afanou kaydederken, uzatma dakikalarında son sözü Kirill Serdiuk söyledi.

Bayern, D Grubu’nda DFB Nachwuchsliga’nın ön eleme turundaki ilk iki maçını kazanmıştı. Stuttgart ise geçen hafta sonu FC Ingolstadt’a 3-2 mağlup olmuştu. Buna rağmen bu karşılaşma, güneyde öne çekilen zirve randevusu niteliğindeydi ve Karl da eski takım arkadaşlarına destek vermek için tribündeki yerini aldı. 18 yaşındaki oyuncu, sol ön üst adalesindeki kas demeti yırtığının etkilerini hâlâ atlatabilmiş değil; bu sakatlık onun Dünya Kupası’na katılmasına da engel olmuştu.

Maçın ardından Bayern U19 Başantrenörü Leonhard Haas, "Maçın başında iyi bir oyun ortaya koymuş olmamıza rağmen, sonuçta ve skorun büyüklüğü açısından da hak edilmiş bir yenilgi oldu" dedi ve ekledi: "Stuttgart sadece daha verimliydi. Bu maçtan dersler çıkarmalı ve pazar günü daha iyisini yapmalıyız." FCB gençleri pazar günü, VfB’yi mağlup eden Ingolstadt ile karşılaşacak. Stuttgart ise SpVgg Unterhaching ile oynayacak.

VfB Stuttgart: Eniz Redzepi DFB için de oynayabilir mi?

Redzepi önderliğindeki VfB altyapısı, farklı galibiyetin ardından daha iyi averajı (+5) sayesinde liderliğe yükseldi. Beş gol atan Redzepi, üç maç sonunda sezon genelinde şimdiden sekiz gole ulaştı.

18 yaşındaki oyuncu hem Arnavutluk hem de Almanya vatandaşlığına sahip. Daha önce Arnavutluk U19 formasıyla üç kez sahaya çıktı. Ancak henüz A milli düzeyde maça çıkmadığı için golcü oyuncu ileride DFB için de oynayabilir.



