Lemouche, İzak ve Giocuris ikilisinin oluşturduğu ölümcül ikiliye karşı Tunus'un kadrosunu açıkladı

Tunus Milli Takımı Teknik Direktörü Sabri Lamouchi, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İsveç ile karşılaşacak Kartaca Kartalları'nın kadrosunu, Hollanda ve Japonya'nın da yer aldığı 5. Grup'un ilk turu kapsamında bu sabah erken saatlerde açıkladı.

Lemouchi, forvet olarak Elias Saad'ı tercih ederken, onun arkasında Hanbal Mejbri yer aldı. Orta sahada ise Elias Skhiri ve Rani Khedira ikilisi görev alacak.

Tunus'un tam kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Mahib El-Shamkh.

Defans: Yan Valeri, Montasser Talbi, Omar Raki, Amine Ben Hmida.

Orta saha: Elias Skhiri, Rani Khedira, Anis Ben Slimane, Ali Al-Abdi, Hanbal Al-Majbari.

Forvet: Elias Saad.

Diğer tarafta, İsveç milli takımının teknik direktörü Graham Potter, Kartaca Kartalları karşısında hücumu yönetmek için Alexander Isak ve Viktor Gokeres ikilisine güveniyor.

İsveç'in kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Christopher Nordfeldt.

Defans: Gustav Lagrabjerg, Victor Lindelöf, Isaac Hen.

Orta saha: Gabriel Gudmundsson, Yassin Ayari, Jesper Karlström, Benjamin Neri, Alexander Bernhardsson.

Forvet: Alexander Isak, Viktor Gjøkær.