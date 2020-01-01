Lemos: Türkiye'nin en büyük kulübünde olduğum için mutluyum

Lemos, Türkiye'nin en büyük kulübü olarak nitelediği Fenerbahçe'ye gelmeden önce Diego Lugano'yla görüştüğünü ifade etti.

'nin yeni transferi Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos, sarı-lacivertli ekibin kadrosuna dahil olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen kampta basın mensuplarına açıklamada bulunan Lemos, " 'nin en büyük kulübünde olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'nin çok büyük bir taraftar kitlesi var. Benim için yapılan güzel karşılama için teşekkür ediyorum." dedi.

Kulübü çok iyi tanıdığını ve Türk futbolunu ailesiyle çocukluğundan beri takip ettiklerini vurgulayan Lemos, şöyle devam etti:

Daha fazla takım

"Gelmeden önce, burada oynamış oyuncularla konuştum. Buranın benim için çok iyi bir opsiyon ve adım olduğunu söylediler. Diego Lugano ile konuştum. Kendisi bir efsane. Benim için çok iyi bir adım olacağını söyledi. İnsanın kendisinden bahsetmesi çok zordur. Teknik bir stoperim, agresifim ve topla çıkmayı çok severim. Bu kulüp her zaman kupalar kazanmalıdır. Ben de elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum."

" 'dan teklif aldım"

Mauricio Lemos, gençken Barcelona'dan teklif aldığını ama oynamak istediği için reddettiğini aktardı.

Futbolun karmaşık bir spor olduğunu ve daha önce oynadığı kulüplerde mental olarak hazır olmadığı zamanlarda yeteri kadar forma giyemediğini anlatan Lemos, "İspanya 2. Ligi'nde oynadım çünkü tekrardan futbolcu olduğumu hatırlamam gerekiyordu. Şu an her anlamda hazırım. Barcelona'dan resmi bir teklif almıştım fakat o zaman çok gençtim. Benim amacım kendimi oynayarak göstermekti. Barcelona çok büyük bir kulüp ama ben oynamak istiyordum. Hayat böyledir, bazen böyle kararlar verirsiniz. Şimdi de çok büyük bir kulüpteyim." değerlendirmesinde bulundu.

Emre Belözoğlu'nun çok iyi biri olduğunu söyleyen Lemos, şu ifadeleri kullandı:

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"Emre ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu kariyerinde gösterdi. Kendisi büyük bir kaptan. Bu transfer süreci başladığından itibaren benimle ilgilendi. Onun güvenine çok teşekkür ediyorum. Teknik ekibimiz ve başkanın güvenine de çok teşekkür ediyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Zaten hissetmesem gelmezdim. Burası çok büyük takım. Sahada gerçekten her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Burada oynamak için her şeyden biraz olması gerekiyor. Buraya gelmek istedim çünkü kendime güveniyorum."

Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasına adını yazdırmak istediğini de kaydeden 24 yaşındaki stoper, "Buraya gelmeden önce çok zamanım olmadı. O yüzden Fernando Muslera ile konuşamadım. Kendisini tanıyorum. Her zaman Türkiye ile ilgili güzel şeyler söyledi. Lugano'yu çok seviyorum, kendisi çok büyük bir futbolcu. Türkiye'deki derbi maçlarını izlerdim ve çok çekişmeli olurdu. Büyük takımların böyle tutkulu taraftarları olur. Karşılanma şekline şaşırdım ve çok mutlu oldum." diyerek sözlerini tamamladı.

Mauricio Lemos, toplantının ardından 3 numaralı formasıyla basın mensuplarına poz verdi.