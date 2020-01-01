Lemina dünya yıldızlarını Fatih Terim'e emanet etti
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AA
Galatasaray'ın sezon başında Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina, Galatasaray Youtube kanalında beraber oynadığı en iyi 11'i ve teknik direktörü seçti.
Kariyerinde daha önce Marsilya ve Juventus'ta da forma giyen Gabonlu oyuncu, kaleye Buffon'u koyarken geri dörtlüyü Dani Alves, Van Dijk, Chiellini ve Benjamin Mendy'den oluşturdu.
Orta saha üçlüsüne Pjanic, Imbula ve Pogba'yı koyan Lemina hücum hattına da Dybala, Payet ve Falcao'yu seçti.
26 yaşındaki oyuncu bu takımın başına ise teknik direktör Fatih Terim'i koydu. Lemina, Terim'i "Bu güne kadar kendimi en çok geliştirdiğim hocam" olarak tanımladı.