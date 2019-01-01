Lemina derbiyi bekliyor! "Soyunma odasında Fenerbahçe maçını konuşuyoruz"

Sarı kırmızılıların Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Lemina, Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla beklediğini açıkladı.

formasıyla ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına karşısında çıkan Mario Lemina, akıllarında yalnızca derbisi olduğunu söyledi.

Lemina, Sabah'tan Mehmet Özcan'a verdiği röportajda Club Brugge maçı sonrası soyunma odasında bile derbiyi konuştuklarını belirtti:

"Galatasaray- Fenerbahçe rekabetini buraya gelmeden önce de biliyordum. Derbiyi heyecanla bekliyorum. Zaten Brugge maçı sonrasında soyunma odasında aramızda bu maçı konuşmaya başladık. Atmosfer sıcak olacak. Bazen spor dışına çıkan olaylar da oluyor, bunun farkındayım. Ama derbide elimizden geleni yapıp galip geleceğiz."

Şampiyonlar Ligi deplasmanında yenilmemenin önemli olduğuna dikkat çeken Gabonlu oyuncu, "Zor bir gruptayız. Brugge deplasmanı da kolay değildi. Deplasmanda yenilmemek önemliydi. Şimdiden ilk iki şansımız için yorum yapamam. Maç maç bakacağız. Bu grupta sürpriz yapacak kalite ve potansiyele sahibiz" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'de mücadelesinde 30 dakika, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşısında ise 60 dakika sahada kalan 26 yaşındaki futbolcu, gün geçtikçe performansının yükseleceğini dile getirdi:

"Hazırlık kampı geçirmedim. Bu nedenle 4 ay gibi bir eksik süre söz konusu. Fiziksel olarak zorlanmam normal. Ama her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Oynadıkça daha iyi olacağım. 1-2 maç sonra, 10 gün içinde tamamen hazır hale geleceğim."

Galatasarayi Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar günü deplasmanına konuk olacak.