2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak stat konusundaki tartışmalar, dosyanın İspanya ile Fas arasında açık kalmasıyla birlikte devam ediyor. Başlangıçta finalin Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacağı yönündeki inanç hâkimken, Spotify Camp Nou Stadı da olası seçenekler arasına girmişti.

Ancak son veriler, finalin Fas'ın Benslimane şehrinde inşa edilmekte olan Büyük II. Hasan Stadı'nda oynanma ihtimalinin arttığına işaret ediyor; özellikle stadın tamamlandığında sahip olacağı büyük seyirci kapasitesi bu ihtimali güçlendiriyor.

İspanyol "Sport" gazetesinin yayımladığı bir habere göre, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Fevzi Lekcaa, yeni stadın sunması beklenen büyük olanaklara dayanarak, finale ev sahipliği yapmak için ülkesinin dosyasını güçlendirmek üzere çalışıyor.

Büyük II. Hasan Stadı'nın yaklaşık 115 bin taraftar kapasiteli olması planlanıyor. Bu kapasite, yaklaşık 105 bin seyirciye yaklaşan Spotify Camp Nou Stadı'nın beklenen kapasitesini ve yaklaşık 78 bin taraftar kapasiteli Santiago Bernabeu Stadı'nı geride bırakıyor.

Benslimane finale ev sahipliği yapmanın onurunu yaşayacak

Lekcaa, Fas parlamento seçimlerinden birkaç gün önce Asalet ve Çağdaşlık Partisi'nin bir seçim etkinliğinde yaptığı konuşmada, ülkesinin 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma yönündeki net arzusunu dile getirdi.

Fas Federasyonu Başkanı şunları söyledi: "Maçı hangi milli takım oynarsa oynasın, Fas'ın 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapması için tüm kurumlarla ve tüm Faslılarla birlikte çalışacağız. İstemeyen istemesin, sevmeyen sevmesin."

Bu açıklamalar, Lekcaa'nın yaklaşık 10 gün önce yaptığı ve Benslimane bölgesinin "2030 Dünya Kupası finalini düzenleme onurunu yaşayacağını" vurguladığı bir konuşmanın ardından geldi. Lekcaa, bölgenin geliştirilmesi ve bu küresel etkinliğe hazırlanılması gerektiğini de dile getirmişti.

Lekcaa, önceki açıklamalarında, gelecek hükümette yer almak isteyen yetkililerin, dünyanın en büyük statlarından biri olması beklenen yeni stat projesiyle bağlantısı nedeniyle Benslimane bölgesini geliştirmek için çalışmaları gerektiğini söylemişti.

Stadın hazır oluşu Fas'ın şansını artırabilir

Fas'ın öne sürdüğüne göre, Fas statının üstünlüğü yalnızca seyirci kapasitesiyle sınırlı değil; tamamlanma tarihi de ona finale ev sahipliği yapma onurunu elde etmek için ek bir avantaj sağlayabilir.

Tahminler, Büyük II. Hasan Stadı'nın 450 milyon euroyu aşan bir maliyetle 2027 yılında tamamen hazır olacağına işaret ediyor. Bu durum, statın 2030 Dünya Kupası başlamadan önce test edilmesine ve büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapmasına olanak tanıyacak.

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Mundial'in belirleyici maçına ev sahipliği yapmayı hedeflediği Spotify Camp Nou Stadı'ndaki yeniden geliştirme çalışmalarının sürmesiyle birlikte, hazır oluş faktörü finale ev sahipliği yarışında önemli bir nokta oluşturabilir.

Son karar FIFA'nın elinde

Fas'ın kendinden emin açıklamalarına rağmen, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak stat konusundaki son karar henüz verilmiş değil. Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) seçimini açıklamak için gelecek yıla ya da 2028 yılına kadar beklemesi bekleniyor.