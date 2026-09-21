Lekjaa meydan okuyor: Dünya Kupası finalini istiyoruz, "isteyen istesin, istemeyen istemesin"

2030 Dünya Kupası finaline hangi ülkenin ev sahipliği yapacağına dair tartışmalar her zamankinden daha açık bir şekilde sürüyor.

Başlangıçta finalin neredeyse kesin olarak İspanya'da oynanacağı düşünülürken, Santiago Bernabeu Stadı en güçlü aday, Spotify Camp Nou ise diğer bir seçenek olarak değerlendiriliyordu. Ancak finalin sonuçta Fas'taki yeni Büyük II. Hasan Stadı'nda oynanması giderek daha güçlü bir ihtimal olarak görünüyor.

Sport gazetesi, Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fevzi Lekcaa'nın ülkesinin büyük final maçına ev sahipliği yapma niyetini açıkladığı açıklamalarını yayımladı.

Lekcaa, Büyük II. Hasan Stadı'nın taraftar ağırlama kapasitesinin Spotify Camp Nou ve Santiago Bernabeu'dan daha büyük olacağını vurguladı. Benslimane'de bulunan stat, 115 bin seyirci kapasiteli tribünlere sahip olacak; Barcelona'nın statının kapasitesi 105 bin seyirci olurken, Real Madrid'in statı yaklaşık 78 bin seyirci alacak.

Fas parlamento seçimlerine sayılı günler kala, Özgünlük ve Çağdaşlık Partisi'nin bir seçim etkinliğinde konuşan Lekcaa şunları vurguladı: "İsteyen istesin, istemeyen istemesin, Fas'ın 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapması için tüm kurumları ve tüm Faslıları seferber edeceğiz."

Yaklaşık 10 gün önce ise Lekcaa, Benslimane'nin 2030 Dünya Kupası finalini düzenleme şerefine sahip olacağını vurgulama noktasına dahi gelmişti.

Buna ek olarak, Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma konusunda Fas seçeneğinin lehine olan bir başka temel argüman daha var: Stat, Spotify Camp Nou'dan önce hazır olacak ve bu da büyük etkinliklere ev sahipliği yaparak test edilmesine olanak tanıyacak.

Büyük II. Hasan Stadı'nın inşasının, 450 milyon avroyu aşan tahmini bir maliyetle, 2027 yılına kadar tamamen tamamlanması bekleniyor.

Bununla birlikte, final maçına ev sahipliği yapmak için aday ülkeler arasında İspanya ve Fas bulunurken, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) nihai kararını öğrenmek için muhtemelen gelecek yılı, hatta 2028 yılını beklememiz gerekecek.

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