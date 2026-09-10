Lekjaa FIFA'dan önce açıkladı: 2030 Dünya Kupası finaline Fas ev sahipliği yapacak

Fas, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yarışında iddiasını yükseltti. Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fevzi Lakcaa, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" henüz turnuvanın final maçına ev sahipliği yapacak stadı açıklamamış olmasına rağmen, Bin Sliman'daki büyük Hasan II Stadı'nın turnuvanın final maçına ev sahipliği yapacağını doğruladı.

Lakcaa, açıklamalarını Bouznika şehrinde Özgünlük ve Çağdaşlık Partisi'nin bir etkinliği sırasında yaptı ve turnuvanın en önemli maçıyla ilgili mücadeleyi Fas'ın kazanacağından büyük bir güvenle söz etti.

Fas Federasyonu Başkanı, İspanyol "Sport" gazetesinin öne çıkardığı ifadelerinde şöyle konuştu: "Bilmeniz gereken şey, Bin Sliman bölgesinin 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma onuruna sahip olacağıdır."

Lakcaa bununla da yetinmedi, hatta finalin iki tarafını hayal edecek kadar ileri giderek Fas'ın Fransa milli takımıyla karşılaşmasını temenni etti ve şunları ekledi: "İnşallah, intikamımızı alabilmemiz için Fas ile Fransa'yı bir araya getiren bir final maçı olur." Bu sözler katılımcıların ilgisi ve alkışları arasında yapıldı.

Lakcaa'nın açıklamaları, İspanya, Portekiz ve Fas'ın düzenlediği ve Güney Amerika'da Dünya Kupası'nın başlamasının 100. yılı münasebetiyle kutlama maçlarının da yer aldığı 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak stadın FIFA tarafından henüz resmen açıklanmamış olması nedeniyle özel bir önem kazanıyor.

Hasan II Stadı, Santiago Bernabéu ve Camp Nou ile rekabet ediyor

Lakcaa'nın açıklamaları, büyük Hasan II Stadı'nı, finale ev sahipliği yapmak için başında Santiago Bernabéu ve Spotify Camp Nou stadlarının geldiği dikkat çekici seçeneklere sahip olan İspanya ile rekabetin merkezine yerleştiriyor.

Fas dosyası büyük ölçüde, Kazablanka ile Rabat arasındaki Bin Sliman bölgesinde inşa edilmekte olan ve yaklaşık 115 bin seyirci kapasitesine sahip Hasan II Stadı projesine dayanıyor.

Bu kapasite, yeni stadı dünyanın en büyük futbol stadlarından biri haline getirecek; ayrıca Fas mevsimlerinde kullanılan geleneksel çadırlardan esinlenen özgün tasarımı da öne çıkıyor.

Stadın inşaat çalışmalarının, yani Dünya Kupası'nın başlamasından üç yıl önce, 2027 yılında tamamlanması bekleniyor. Bu durum Fas'a, tesisi test etmek ve küresel etkinliğe ev sahipliği yapmak üzere hazırlamak için yeterli zaman tanıyor.

Fas, projeye yalnızca bir spor stadı olarak bakmıyor; Hasan II Stadı, ülkedeki kentsel ve sportif dönüşümün en önde gelen sembollerinden biri ve İspanya ile Portekiz'in ortak yürüttüğü Fas dosyasının en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

FIFA stadı henüz kesinleştirmedi

Lakcaa'nın konuştuğu büyük güvene rağmen, resmi durum değişmedi; zira FIFA, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak stadı henüz açıklamadı.

Dolayısıyla, Fas Federasyonu Başkanı'nın açıklamaları, final maçının Fas'a verildiğine dair resmi bir duyuru değil; aksine Krallık'ın yarışı kazanma yeteneğine olan güveninin büyüklüğünü yansıtıyor ve aynı zamanda İspanya dosyasına karşı net bir baskı mesajı niteliği taşıyor.

Fas'ın turnuvanın en önemli maçına ev sahipliği yapma hakkına sahip çıkması ile İspanya'nın finali kendi topraklarında düzenleme ve 2030 dünya şampiyonunu büyük stadlarından birinde taçlandırma isteği karşısında, finale ev sahipliği rekabeti son aylarda hararetlendi.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

