Fas'ın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hedefi artık yalnızca turnuva maçlarını organize etmek ve stadyumları milli takımlar ile taraftarları ağırlamak için hazırlamakla sınırlı değil; aksine bu hedef, altyapı ve ulaşım haritasını yeniden çizmeyi ve faydalanma alanını krallığın farklı bölgelerini kapsayacak şekilde genişletmeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir kalkınma projesine dönüştü. Tüm bunlar, 2030 edisyonuna ev sahipliği yapmak için yürütülen olağanüstü hazırlıklar çerçevesinde gerçekleşiyor.

Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fevzi Lekcaa, krallığın Dünya Kupası'nı organize etme çabalarının geçen yüzyılın doksanlı yıllarının sonlarında başlayan tarihsel bir birikime ve uzun bir kalkınma sürecine dayandığını ve bunun 2030 edisyonuna ev sahipliği yapma onuruyla taçlandığını vurguladı.

Lekcaa, Fas'ın "Hesport" sitesi tarafından aktarılan açıklamalarında, Dünya Kupası'nın gelecek edisyonunun olağanüstü bir nitelik taşıdığını, çünkü iki kıtada ve üç ülkede düzenlenerek turnuvanın başlangıcının yüzüncü yıl dönümünü anımsatacağını belirtti ve Fas'ın bu küresel etkinlikte Afrika kıtasını temsil edeceğine dikkat çekti.

Fas Federasyonu Başkanı, turnuvaya özel şartname kapsamında milli takımların konaklaması için 38 lokasyonun yer aldığını açıkladı. Bu adım, takımların konaklama yerlerini maçlara ev sahipliği yapan şehirlerle sınırlayan geleneksel anlayışı aşarak etkinliğin organizasyonuyla bağlantılı kazanımların daha geniş bir şekilde dağıtılmasına olanak tanıyor.

Lekcaa, Fas vizyonunun Dünya Kupası'nın kalkınma getirilerini müsabakalara ev sahipliği yapacak altı şehirle sınırlamayı değil, aksine mümkün olan en geniş coğrafi alana yaygınlaştırmayı amaçladığını, böylece turnuvanın etkilerinin ülkenin farklı bölgelerine uzanmasının güvence altına alınacağını vurguladı.

Aynı bağlamda, Dünya Kupası'nın organizasyonunun özellikle altyapı ve demiryolu ulaşımı alanlarındaki bir dizi büyük yapısal projeyle bağlantılı olduğuna işaret etti. Bunlar arasında yüksek hızlı tren hattının Marakeş şehrine ulaşacak şekilde uzatılması ve ağın gelecekte geliştirilerek Agadir'e doğru genişletilmesi yönünde bir eğilimin bulunması yer alıyor.

Böylece Fas, 2030 Dünya Kupası'nı kalkınma sürecinde dönüm noktası niteliğinde bir aşamaya dönüştürmeyi hedefliyor; öyle ki turnuvanın mirası stadyumlar ve spor tesisleriyle sınırlı kalmayacak, ulaşım, altyapı ve şehirlerin geliştirilmesi projelerine uzanarak müsabakaların düzenleneceği yılları aşan bir etki bırakacak.