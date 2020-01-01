Lejyoner futbolcularımız bu hafta Avrupa'da ne yaptı?

Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen Türk oyuncuların haftalık performansları burada...

MERİH DEMİRAL –

Merih Juventus’un deplasmanda Crotone’yle 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaya ilk 11’de başladı. 90 dakika sahada kalan genç savunmacı iyi oyununa rağmen kaybedilen 2 puana engel olamadı.

OPTA İSTATİSTİKLERİ Uzaklaştırma 4 Pas arası 4 Pas isabeti % %95

MERT MÜLDÜR & KAAN AYHAN -

’da ikinci sırada bulunan Sassuolo’da forma giyen temsilcilerimizden Mert Müldür ve Kaan Ayhan, takımlarının ’yı deplasmanda 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada forma şansı buldu. Maça ilk 11’de başlayan Mert Müldür, 61. dakikada yerini Kaan Ayhan’a bıraktı.

OPTA İSTATİSTİKLERİ (Mert Müldür) Pas arası 5 Top kapma 2 Hava topu kazanma 2/2

OPTA İSTATİSTİKLERİ (Kaan Ayhan) Uzaklaştırma 2 Top kapma 1 Hava topu kazanma 2/2

HAKAN ÇALHANOĞLU -

İtalya’daki temsilcilerimizden bir diğeri Hakan Çalhanoğlu, haftanın en çok merak edilen karşılaşmasında sahne aldı. Milano derbisine ilk 11’de başlayan Hakan, takımının 2-1 kazandığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

OPTA İSTATİSTİKLERİ Pas isabeti % %87.8 Hava topu kazanma 3/4

TOLGAY ARSLAN -

Tolgay Arslan Udinese’nin ’yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Maçın 66. Dakikasında oyundan çıkan Tolgay, takımının galibiyetine katkıda bulundu.

OPTA İSTATİSTİKLERİ Kilit pas 1 Pas isabeti % %85.3

EMRE MOR & OKAY YOKUŞLU -

Celta Vigo’nun kendi sahasında ’e 2-0 mağlup olduğu karşılaşmaya Emre Mor ve Okay Yokuşlu kulübede başladı. Emre Mor 63. dakikada oyuna dahil olurken, Okay maçı kulübede tamamladı.

OPTA İSTATİSTİKLERİ (Emre Mor) İkili mücadele 1/5 Rakip sahada pas 4/5 Pas isabeti % %80

ENES ÜNAL -

’daki bir diğer temsilcimiz Enes Ünal, Getafe’nin kendi sahasında ’yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada görev aldı. Maça kulübede başlayan Enes, 70. dakikada oyuna girdi.

OPTA İSTATİSTİKLERİ Kilit pas 1 Hava topu kazanma 1/2 Rakip sahada pas 3/3

BURAK YILMAZ & ZEKİ ÇELİK & YUSUF YAZICI –

Lille’in kendi sahasında Lens’i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 milli futbolcumuz birden forma giydi. Burak ve Zeki maça ilk 11’de başlarken, Yusuf oyuna sonradan dahil oldu. Burak ve Yusuf 1’er gol atarak takımlarının galibiyetine büyük katkıda bulundular.

OPTA İSTATİSTİKLERİ (Zeki Çelik) Kilit pas 2 Top kapma 5 Pas isabeti % %72

OPTA İSTATİSTİKLERİ (Burak Yılmaz) Gol 1 İkili mücadele 4/7 Pas isabeti % %83