Lejyoner futbolcularımız bu hafta Avrupa'da ne yaptı?
MERİH DEMİRAL – Juventus
Merih Juventus’un deplasmanda Crotone’yle 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaya ilk 11’de başladı. 90 dakika sahada kalan genç savunmacı iyi oyununa rağmen kaybedilen 2 puana engel olamadı.
|OPTA İSTATİSTİKLERİ
|Uzaklaştırma
|4
|Pas arası
|4
|Pas isabeti %
|%95
MERT MÜLDÜR & KAAN AYHAN - Sassuolo
Serie A’da ikinci sırada bulunan Sassuolo’da forma giyen temsilcilerimizden Mert Müldür ve Kaan Ayhan, takımlarının Bologna’yı deplasmanda 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada forma şansı buldu. Maça ilk 11’de başlayan Mert Müldür, 61. dakikada yerini Kaan Ayhan’a bıraktı.
|OPTA İSTATİSTİKLERİ (Mert Müldür)
|Pas arası
|5
|Top kapma
|2
|Hava topu kazanma
|2/2
|OPTA İSTATİSTİKLERİ (Kaan Ayhan)
|Uzaklaştırma
|2
|Top kapma
|1
|Hava topu kazanma
|2/2
HAKAN ÇALHANOĞLU - Milan
İtalya’daki temsilcilerimizden bir diğeri Hakan Çalhanoğlu, haftanın en çok merak edilen karşılaşmasında sahne aldı. Milano derbisine ilk 11’de başlayan Hakan, takımının 2-1 kazandığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
|OPTA İSTATİSTİKLERİ
|Pas isabeti %
|%87.8
|Hava topu kazanma
|3/4
TOLGAY ARSLAN - Udinese
Tolgay Arslan Udinese’nin Parma’yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Maçın 66. Dakikasında oyundan çıkan Tolgay, takımının galibiyetine katkıda bulundu.
|OPTA İSTATİSTİKLERİ
|Kilit pas
|1
|Pas isabeti %
|%85.3
EMRE MOR & OKAY YOKUŞLU - Celta Vigo
Celta Vigo’nun kendi sahasında Atletico Madrid’e 2-0 mağlup olduğu karşılaşmaya Emre Mor ve Okay Yokuşlu kulübede başladı. Emre Mor 63. dakikada oyuna dahil olurken, Okay maçı kulübede tamamladı.
|OPTA İSTATİSTİKLERİ (Emre Mor)
|İkili mücadele
|1/5
|Rakip sahada pas
|4/5
|Pas isabeti %
|%80
ENES ÜNAL - Getafe
La Liga’daki bir diğer temsilcimiz Enes Ünal, Getafe’nin kendi sahasında Barcelona’yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada görev aldı. Maça kulübede başlayan Enes, 70. dakikada oyuna girdi.
|OPTA İSTATİSTİKLERİ
|Kilit pas
|1
|Hava topu kazanma
|1/2
|Rakip sahada pas
|3/3
BURAK YILMAZ & ZEKİ ÇELİK & YUSUF YAZICI – Lille
Lille’in kendi sahasında Lens’i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 milli futbolcumuz birden forma giydi. Burak ve Zeki maça ilk 11’de başlarken, Yusuf oyuna sonradan dahil oldu. Burak ve Yusuf 1’er gol atarak takımlarının galibiyetine büyük katkıda bulundular.
|OPTA İSTATİSTİKLERİ (Zeki Çelik)
|Kilit pas
|2
|Top kapma
|5
|Pas isabeti %
|%72
|OPTA İSTATİSTİKLERİ (Burak Yılmaz)
|Gol
|1
|İkili mücadele
|4/7
|Pas isabeti %
|%83
|OPTA İSTATİSTİKLERİ (Yusuf Yazıcı)
|Gol
|1
|Kilit pas
|2
|Rakip yarı sahada pas
|6/11