Lejyoner futbolcularımız bu hafta Avrupa'da ne yaptı?

Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen Türk oyuncuların haftalık performansları burada...

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ & CENGİZ ÜNDER -

Avrupa’da haftanın en görkemli galibiyetini kadrosunda Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’i barındıran Leicester City aldı. ’i deplasmanda 5-2 mağlup eden Liecester’da Çağlar 90 dakika forma giyerken, yeni transfer Cengiz kadroda kendisine yer bulamadı.

OPTA İSTATİSTİKLERİ Uzaklaştırma 3 Kazandığı ikili mücadele 4 Top kapma 2 Kazanılan sahipsiz top 2

MERT MÜLDÜR & KAAN AYHAN -

Sassuolo’nun deplasmanda Spezia’yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada milli futbolcularımızdan ikisi forma giydi.

Maça kulübede başlayan temsilcilerimizden Mert Müldür 45, Kaan Ayhan ise 13 dakika süre alarak galibiyete katkıda bulundular.

OPTA İSTATİSTİKLERİ (Mert Müldür) Orta (İsabetli) 2 (0) Şut pası 1 Kazandığı ikili mücadele 4 Kazanılan sahipsiz top 4

HAKAN ÇALHANOĞLU -

’daki bir diğer temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu, kulübü Milan’ın Crotone deplasmanındaki karşılaşmasına ilk 11’de başladı. Hakan 83 dakika sahada kalırken, takımının 2-0’lık galibiyetinde rol oynadı.

OPTA İSTATİSTİKLERİ Şut (İsabetli) 4 (2) Şut pası 4 Pas isabeti %75 Kazanılan sahipsiz top 7

MERT ÇETİN - Hellas Verona

Geçtiğimiz sezon ’da fazla şans bulamayan Mert Çetin sezon başında Hellas Verona’ya kiralanmıştı.

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Verona’da sezonun ikinci maçına da ilk 11’de başlayan Mert Çetin, 90 dakika sahada kaldı ve ’ye karşı alınan 1-0’lık galibiyette savunmadaki başarılı oyunuyla dikkat çekti.

OPTA İSTATİSTİKLERİ Uzaklaştırma 4 Pas arası 4 Kazandığı ikili mücadele 8 Kazanılan sahipsiz top 5

EMRE MOR & OKAY YOKUŞLU -

Celta Vigo’nun deplasmanda Valladolid’le 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada da iki milli futbolcumuz birden sahne aldı.

Emre Mor maça ilk 11’de başladı ve 60 dakika sahada kaldı. Okay Yokuşlu ise 80. dakikada oyuna dahil oldu.

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OPTA İSTATİSTİKLERİ (Emre Mor) Topla buluşma 25 Kazandığı ikili mücadele 5 Pas isabeti %83.3 Top kaybı 6

ENES ÜNAL -

’daki bir diğer temsilcimiz Enes Ünal yeni takımıyla ikinci maçına çıktı. Getafe’nin ’le deplasmanda 0-0 berabere kaldığı karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Enes, oyuna ikinci yarının başında dahil oldu.

OPTA İSTATİSTİKLERİ Şut (İsabetli) 2 (0) Kazandığı ikili mücadele 6 Kazandığı hava topu 3 Topla buluşma 27

BURAK YILMAZ & ZEKİ ÇELİK & YUSUF YAZICI -

Lille’in ’ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 futbolcumuz birden forma şansı buldu.

Zeki Çelik maçın tamamında oynarken, takımının 2. golünü atan Burak Yılmaz 90. dakikada yerini Yusuf Yazıcı’ya bıraktı.

OPTA İSTATİSTİKLERİ (Burak Yılmaz) Gol 1 Kazandığı ikili mücadele 5 Kazandığı hava topu 3 Topla buluşma 30

OPTA İSTATİSTİKLERİ (Zeki Çelik) Orta (İsabetli) 2 (0) Şut pası 1 Kazandığı ikili mücadele 13 Pas arası 4

OZAN KABAK - 04

Schalke’nin ’e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Ozan Kabak, 84. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

OPTA İSTATİSTİKLERİ Uzaklaştırma 6 Kazandığı ikili mücadele 9 Pas isabeti %88.2 Kazanılan sahipsiz top 1

YUNUS MALLI -

’daki temsilcilerimizden Yunus Mallı Wolfsburg’un deplasmanda ’la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 58 dakika sahada kaldı.