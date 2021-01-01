Leipzig'i 4-1 mağlup eden Borussia Dortmund, Almanya Kupası'nı müzesine götürdü

Borussia Dortmund, kötü geçen sezonun tesellisini Almanya Kupası'nda buldu.

Almanya Kupası finalinde Borussia Dortmund, Leipzig'i 4-1 yenerek kupaya uzandı.

Berlin’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanan finalde Borussia Dortmund'un gollerini 5 ve 45. dakikalarda Jadon Sancho ile 28. ve 87. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.

Leipzig'in 71. dakikada Dani Olmo ile bulduğu gol kazananı değiştirmedi.

Dortmund'un beşinci kupası

Bu sezon Bundesliga'da şampiyonluk yarışından erken kopan Borussia Dortmund, Almanya Kupası'nı kazanarak moral buldu. Sarı-siyahlılar bu kupayı 1965, 1989, 2012 ve 2017’den sonra 5. kez müzesine götürdü.

B.Dortmund; 1965'te Aachen'ı, 1989'da Werder Bremen'i, 2012'de Bayern Münih'i, 2017'de de E.Frankfurt'u yenerek kupaya uzanmıştı.

Sarı-siyahlılar 1963'te Werder Bremen'e, 2008, 2014 ve 2016'da Bayern Münih'e, 2015'te de Wolfsburg'a yenilerek kupayı finalde kaybetmişti.

Leipzig ise 2019’da Bayern Münih'ye yenildiği finalin ardından ikinci kez Berlin'den eli boş döndü.

Kupa sayısını beşe çıkaran Borussia Dortmund, bu alanda ezeli rakibi Schalke 04 ile E.Frankfurt'u yakaladı. Werder Bremen'in ise altı kupası bulunuyor. Zirvede 20 kupalı Bayern Münih yer alıyor.

Borussia Dortmund kimleri eledi

Borussia Dortmund, ilk turda Duisburg'u 5-0 mağlup etti. İkinci turda Braunschweig engelini 2-0'la aştı.

Son 16 turu oldukça zor geçti ve sarı-siyahlılar alt lig temsilcisi Padernborn'u uzatmalarda Haaland'ın attığı gole 3-2 mağlup etti.

Çeyrek finalde Borussia Mönchengladbach ile karşılaşan Borussia Dortmund, Sancho'nun tek golüyle güldü.

Yarı finalde ise, önceki turlarda Bayern'i kupanın dışına iten alt lig ekibi Holstein Kiel'i 5-0 mağlup etti.

Jadon Sancho, attığı altı golle turnuvanın gol kralı oldu.

Süper Kupa'da rakip Bayern

Almanya Kupası'nı kazanan Borussia Dortmund, 2021 yılının Almanya Süper Kupa'sını kazanmak için yerini ayırtmış oldu. Sarı-siyahlılar, lig şampiyonu Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak.

Final Münih'te oynanacak ama tarihi henüz belli değil.