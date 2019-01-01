Leipzig - Zenit maçı hangi kanalda? (23 Ekim 2019)
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Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3 puanı bulunan Leipzig, 4 puanlu lider Zenit'i konuk edecek.
Saat 19:55'te başlayacak olan mücadele beIN SPORTS HD 2'den naklen yayinlanacak.
Karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak.
Muhtemel 11'ler:
Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Upamecano, Orban; Klostermann, Laimer, Sarrachi; Sabitzer, Forsberg; Werner, Poulsen
Zenit: Kerzhakov; Karavaev, Ivanovic, Rakitsikyy, Douglas Santos; Shatoy, Ozdoev, Barrios, Driussi; Dzyuba, Azmoun