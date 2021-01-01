Leipzig nefesleri kesen maçta Mönchengladbach'ı Sörtloth'un son dakika golüyle yendi

Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Leipzig nefesleri kesen bir maçta Mönchengladbach'ı Alexander Sörloth'un son dakika golüyle yendi.

Bundesliga'da lider Bayern Münih'i takibini sürdüren Leipzig, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı maçta Mönchengladbach'ı 3-2 yendi.

Leipzig-Mönchengladbach maçında golleri kimler attı?

Karşılaşmanın henüz altıncı dakikasında Jonas Hofmann'ın golüyle öne geçen konuk takım 19'da Marcus Thuram ile farkı ikiye çıkardı. 57'de Nkunku ile farkı bire indiren Julian Nagelsmann'ın takımı 66'da Yussuf Poulsen ile skoru eşitlerken, galibiyeti getiren gol 90'da sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen Alexander Sörloth'tan geldi.

Leipzig-Mönchengladbach maçının kırılma anı

2-0 yenik girdiği soyunmda odasından Sabitzer-Sörloth değişikliğiyle çıkan Leipzig maçı bu Nagelsmann'ın bu hamlesiyle çevirdi.

Leipzig-Mönchengladbach maçının oyuncusu

Christopher Nkunku 57'de attığı golle farkı bire indirdiği maçın duruklama dakikalarında Sörloth'a yaptığı asistle karşılaşmaya damgasını vurdu. Fransız oyuncu bu sezon bütün kulvarlarda şans bulduğu 26 karşılaşmada 6 gol ve 4 asitle mücadele etti.

Leipzig-Mönchengladbach maçının istatistiği: 21

Erken yediği golün doğal bir sonucu olarak maç boyunca oldukça ofansif bir görüntü çizen rakip kaleye 21 şut gönderdi. Bu şutların 10'u kaleyi buldu.

İki takım kaç puanda?

Zor da olsa kazanan Leipzig puanını 50'ye yükseltti ve 52 puanlı lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. Şampiyonlar Ligi potasından uzaklaşan Marco Rose'un takımıysa 33 puanda kaldı.

İki takımın sıradaki maçları

Oynadığı son beş maçından da galibiyetle ayrılan Leipzig ligde gelecek hafta deplasmanda Freiburg ile karşı karşıya gelecek. Oynadığı son beş maçı da kazanmayan Mönchengladbach ise bu kötü seriyi sonlandırmak için Leverkusen'i konuk edecek.