Leipzig maçı onu ifşa etti: Vinicius'un dibe vurduğunu ortaya koyan istatistik

Vinicius Junior'ın Real Madrid'de yaşadıkları, kulüp içinde gerçek bir endişe yaratmaya başladı; çalımlarıyla Avrupa'yı titreten yıldız, artık ruhsuz bir şekilde oynar hâle geldi ve Leipzig karşısındaki tek bir istatistik her şeyi özetlemeye yetti: sıfır çalım denemesi.

Leipzig karşısında sıfır gecesi

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre Brezilyalı yıldız, Real Madrid forması giydiğinden bu yana en düşük seviyesine ulaştı; Leipzig karşısında bambaşka bir oyuncu gibi görünüyordu, bilindik parlaklığını yitirmişti ve artık her top için savaşan o kanat oyuncusu değildi.

Durumunu en çok gösteren rakam ise maç boyunca hiçbir çalım denemesinde bulunmamasıydı. Hücumdaki katkısı yalnızca iki şutla sınırlı kaldı; bu şutlara Leipzig kalecisi Martin Vandevoort ustaca engel oldu. Buna ek olarak, Madrid'e 2-0'lık üstünlüğü getiren Arda Güler'in golünde tek bir katkısı oldu ve maçtaki tüm parlak anları bunlardan ibaretti.

Vinicius'un yüzü, hareketleri ve saha içindeki beden dili, artık futboldan keyif almadığını doğruluyor. Bu da Real Madrid yönetimini ciddi şekilde endişelendiriyor; özellikle kulüp bu yaz sözleşmesini yenileyip onu büyük yıldızlar arasına, Kylian Mbappé'ye yakın bir konuma yerleştirerek projenin liderlerinden biri hâline getirmişti. Bugün ise o konumdan çok uzakta.

Hüzün çöktü, sahneyi Diomande çaldı

Vinicius hüzünlü ve içine kapanık görünüyor; kulüp onun geri dönebileceğine inansa da, görev şu an için son derece karmaşık görünüyor.

Teknik direktör onu savundu, ancak aynı zamanda 70. dakikada oyundan aldı ve yerine Fildişi Sahilli Diomande'yi sürdü. Diomande fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi; Mbappé'ye üçüncü golü hazırladı ve dördüncü golü kendisi muhteşem bir şekilde atarak birkaç dakika içinde Bernabéu'nun yeni gözdesine dönüştü.

Değişiklik kararı pek çok soruyu beraberinde getirdi; özellikle Vinicius'un, La Liga'daki dört maçlık men cezası nedeniyle 4 Kasım'a kadar Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid formasını yeniden giyemeyecek olması ve iç sahada 21 Kasım'da Celta Vigo karşısına çıkana kadar görünmeyecek olması dikkat çekti.

Teknik direktör değişiklikle ilgili şunları söyledi: "Bu değişiklik memnun olmayan bir teknik direktörün yaptığı bir değişiklik değil, güçlü bir yedek kulübesine sahip bir teknik direktörün yaptığı bir değişikliktir."

Islıklar Brezilyalı yıldızı boğuyor

Buna karşılık Bernabéu taraftarı yeni yıldızını seçti. Her maçta olduğu gibi Leipzig maçında da Vinicius'a yönelik ıslıkları sürdürürken, Diomande'yi coşkuyla karşıladı.





En çarpıcı görüntü ise oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde oturan Vinicius'tu; hüzünlü bir yüz ve ciddi bakışlarla oturan Brezilyalı, maç bitiş düdüğü çalar çalmaz soyunma odasına giden ilk oyuncu oldu.

Real Madrid yönetiminin şimdiki asıl görevi Vinicius'u eski seviyesine döndürmek, çünkü onu rahatsız eden bir şeyler olduğu açık.

Teknik direktör bu konuda, taraftarın ıslıklarını eleştirerek şunları söyledi: "Eğer üzgünse, bu son derece kişisel bir meseledir. Sizin kendi görüşünüz olabilir, ama bence ne hissettiğini ya da hissetmediğini size açıkça söyleyebilecek tek kişi odur."

Ve ekledi: "Herkesin desteğine ihtiyaç duyduğunu anlıyorum ve buna ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Deplasmanda oynarken gelen ıslıklar bizi motive eder, ama bu kendi sahamızda olduğunda acı verici oluyor. Onun teknik direktörü olarak, başardıklarından memnunum."



