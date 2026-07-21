Bir İspanyol kulübü, Nasr'ın önümüzdeki yaz transfer döneminde gerçekleştireceği ilk transferi, Suudi kulübün kendisi henüz açıklama yapmadan önce duyurdu.

Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesi, Real Mallorca kulübünün medya sorumlusu Hector Martin'in açıklamalarını aktardı. Martin, kulübün Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa'nın Nasr'a transfer olduğunu duyurdu.

Martin şunları söyledi: "Transfer Mallorca ile Nasr arasında sonuçlandı. Samu Costa'nın transferi konusunda iki kulüp arasında nihai bir anlaşmaya varıldı. Suudi kulüp, Alman ekibi Leipzig'in ve diğer Avrupa kulüplerinin tekliflerini geride bıraktı."

Suudi Arabistan'ın "Okaz" gazetesinin daha önce açıkladığına göre Nasr, Portekizli orta saha oyuncusunu iki taksitte ödenecek 9 milyon euro karşılığında kadrosuna katma konusunda anlaşmaya vardı ki bu, oldukça düşük bir bedel olarak değerlendiriliyor.

Böylece Samu Costa, Nasr'ın yaz transfer döneminde gerçekleştireceği ilk transfer olacak. Kulüp, yaşadığı mali kriz nedeniyle şu ana kadar herhangi bir oyuncuyla anlaşma sağlayamamıştı.

Samu Costa, kariyerinin büyük bölümünü İspanya'da geçirdiği dikkat çekici bir geçmişe sahip. 2020 ile 2023 yılları arasında Almeria formasını giydi, ardından hâlen forma giydiği Real Mallorca'ya transfer oldu.

Uluslararası düzeyde Costa, Portekiz Milli Takımı'ndaki yolculuğuna Cristiano Ronaldo ile birlikte Ekim 2024'te başladı, ancak takımla yalnızca 7 maça çıktı.

25 yaşındaki oyuncu, Portekiz ile Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda oynamak üzere çağrıldı, ancak yalnızca tek bir maçta, grup aşamasının üçüncü haftasında Kolombiya ile 0-0 berabere kalınan karşılaşmada 20 dakika süreyle yedek olarak sahaya çıktı.