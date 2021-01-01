Leipzig 2-1 Augsburg | Leipzig, Liverpool'a hazır

Bundesliga'da haftanın açılış maçında RB Leipzig, Augsburg'u ilk yarıda bulduğu gollerle mağlup etti.

Bundesliga'da 21. haftanın açılış maçında RB Leipzig, Augsburg'u konuk etti.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi ikinci tur maçında Liverpool ile karşılaşacak olan RB Leipzig, zorlu karşılaşma öncesinde Bundesliga'da kaza yapmadı.

Karşılaşmaya hızlı giren Julian Nagelsmann'ın öğrencileri ilk 45 dakikada rahat bir skora ulaştı. Perdeyi 38. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Dani Olmo açtı. İspanyol futbolcu önce penaltı atışında isabet sağlayamadı ama atış tekrarlanınca bu sefer vuruşu gole çevirdi. 43'te ise Christopher Nkunku fileleri havalandırıp ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

Augsburg 77. dakikada Daniel Caligiuri'nin penaltısıyla umutlansa da kalan sürede puan için yeterli golü bulamadı.

2-1 sona eren maçın ardından RB Leipzig 44 puana yükseldi. Leipzig önümüzdeki hafta Herha Berlin deplasmanında ter dökecek.

Oynadığı son yedi maçın altısını kaybeden Augsburg ise 22 puanda kaldı. Heiko Herrlich'in takımı önümüzdeki hafta Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.

Öte yandan Bayern Münih ile anlaştığı açıklanan Fransız stoper Dayet Upamecano, 90 dakikayı yedek kulübesinden takip etti. Genç oyuncu bu sezon Bundesliga'da 19 maça ilk 11'de başlamıştı.

Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth ise 85. dakikada Amadou Haidara'nın yerine oyuna dahil oldu.