Leipzig 1-3 Dortmund: Bundesliga'da Norveçli golcülerin savaşını Haaland kazandı

Bundesliga'da haftanın maçında Dortmund, deplasmanda Leipzig'i devirerek şampiyonluk mücadelesinde pes etmeyeceğini gösterdi.

'nın 15. haftasında Dortmund, Leipzig'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek zirve yarışına dahil olmayı başardı.

Lucien Favre ile yollarını ayırdıktan sonra henüz yeni teknik direktörünü belirlemeyen Dortmund'da Beşiktaş döneminde Slaven Bilic'in yardımcılığını yapan Edin Terzic, dördündü maçına çıktı ve üçüncü galibiyetini aldı.

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Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Sancho, 71 ve 84. dakikalarda ise Erling Haaland kaydetti. 20 yaşındaki Norveçli golcü, Bundesliga'daki 25 maçında 24. golünü kaydetmiş oldu.

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Leipzig'in tek sayısını ise 89. dakikada geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forması giyen Alexander Sörloth kaydetti. Maçın 61. dakikasında oyuna giren Sörloth, Bundesliga'da çıktığı 14. maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Dortmund bu galibiyetle 28 puana ulaşırken; Leipzig 31 puanda kaldı. Bundesliga'da lideer 'in ise 33 puanı bulunuyor.