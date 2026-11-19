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İngiliz kulübü Leicester City , BC Game ile sponsorluk anlaşmasını Rus porno yıldızı Eva Elfie'nin marka elçisi olarak atanmasının ardından sonlandırdı. Taraftar protestolarının ardından alınan kararla, şu anda üçüncü lig olan League One'da mücadele eden İngiliz takımının formalarından logo derhal kaldırılıyor. İş birliği 2024-25 sezonunda başlamıştı. Anlaşmaya en çok itiraz eden taraftar grubu The Foxes Trust, ticari ilişkinin sürdürülmesinin uygun olup olmadığı konusunda açıklama isteyerek kulübe baskı yaptı.

Taraflar, yaptıkları ortak açıklamada anlaşmayı karşılıklı mutabakatla sona erdirdiklerini duyurdu ve "geleceğe yönelik ticari önceliklerinin farklı olduğunu" kabul ettiklerini belirtti. Leicester ayrıca 21 Ekim'den itibaren son 28 gün içinde BC Game logolu resmî forma satın alan taraftarlara ücretin tamamını iade etmeyi kararlaştırdı.