Leicester menajerinden Chelsea'ye Fofana mesajı: "Satılık değil!"

Leicester, transfer döneminin sonuna yaklaşırken yıldız oyuncularından birinin kulüpten ayrılmasına izin vermiyor.

Leicester'ın defans oyuncusu Wesley Fofana, Brendan Rodgers tarafından 'satılamaz' olarak tanımlandı. Fofana, yaz transfer sezonu bitmeden Chelsea tarafından takibe alındı.

Rodgers aynı zamanda daha önce de Stamford Bridge'den iki teklif geldiğini açıkladı.

Leicester patronu 21 yaşındaki oyuncu için şu an yeni bir teklif olmadığını ve onu satmayı düşünmediklerini ifade etti.

Rodgers, Fofana hakkında ne dedi?

Rodgers, basın toplantısında Fofana için şunları söyledi: O tam bir Leicester oyuncusu. Fofana satılık değil. Bir şeyler değişmediği sürece onun burada olmasını beklerim."

"Son konuşmamızdan beri yeni bir şey yok. Birçok kez konuştuk, bunlar özel konuşmalar, iletişimimiz normal."

Fransız oyuncunun geleceği hakkındaki spekülasyonların yeni sezonda onu etkileyip etkilemeyeceği hakkında soruya Rodgers: "Bunu inkar etmiyoruz bu her zaman çetrefilli bir dönemdir. Sezonumuz başlıyor. Odaklanmaya çalışıyoruz. Tüm yazınızı bunu yaratmaya harcıyorsunuz ve sonra bir sürü spekülasyon çıkıyor."

Bunlar genç adamlar, bazıları bunu ilk kez deneyimliyor. Bir aksama olabilir. Buradaki plan grubun odaklanmasını sağlamak. Transfer sezonu bittiği anda her şey biter."

Leicester neden Fofana'yı satmıyor?

Fofana, Mart ayında Leicester ile 2027 yazına kadar süren yeni bir sözleşme imzaladı.

Fofana, takıma 2020'den Saint-Etienne'den katılmıştı ve hızlı bir şekilde takımın kilit oyuncusu olmuştu.

Ancak yaşadığı sakatlıklar onu geçen sezonun büyük bir bölümünde takımdan uzak tuttu.

2021/22 Premier Lig sezonunda sadece 7 maçta forma giyebildi.

Kulüp yine de Fofana'nın yeni sezon için formda kalabileceğini umuyor.

Fofana, sezonun ilk iki maçında Brentford ve Arsenal'e karşı sahadaydı.