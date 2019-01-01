Leicester, Hamza Choudhury için atılan ırkçı tweetleri polise bildirdi

Liverpool maçının ardından sosyal medyada ırkçı saldırılarla karşılaşan 22 yaşındaki oyuncuyu kulübü Leicester savundu.

'nin Bengal ve Karayip kökenli futbolcusu Hamza Choudhury, maçında oyuna girdikten sonra Mohamed Salah'a yaptığı sert faulün ardından Mısırlı yıldızın sakatlanmasına neden olmuştu.

22 yaşındaki futbolcu maçın ardından bu hareketinden dolayı sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kaldı. Leicester ise futbolcusu hakkında atılan ırkçı tweetleri polise bildirdi.

Bir kulüp sözcüsü yaptığı açıklamada, "Sosyal medyadaki bizi dehşete düşüren bu yorumları polise bildirdik. Ayrımcılığın futbolda ve toplumda yeri yok. Sorumluların en sert şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Leicester menajeri Brendan Rodgers ise karşılaşmanın ardından oyuncusunu savundu. "Hamza dürüst bir çocuktur," diyen Rodgers, "İkili mücadelelere girmeyi sever, agresiftir, ama kötü niyetli bir şey yapmaz" yorumunu yaptı.